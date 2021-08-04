Conoce Tably, la app que te dice si tu gato está feliz

¿Alguna vez te has preguntado si tu gato es feliz o no? Esta aplicación te lo dirá con solo usar tu smartphone y la cámara.

La empresa de tecnología de salud animal de Calgary, Alberta, en Canadá, Sylvester.ai, desarrolló la app "Tably" que usa la cámara de un celular para identificar si el felino siente dolor o no.

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"Tably" analiza la posición de las orejas y la cabeza, el estrechamiento de los ojos, la tensión del hocico y cómo cambian los bigotes para detectar la angustia.

En 2019 la revista Scientific Reports publicó un artículo en el que explicó que la "escala de gestos felinos", o FGS, es una herramienta válida y confiable para la evaluación del dolor agudo en gatos.

"Ayuda a los humanos dueños de gatos a saber si su gato tiene dolor o no", mencionó Miche Priest, líder de la empresa de Sylvester.ai. "Pudimos entrenar una máquina mediante el aprendizaje automático y una serie de imágenes".

De acuerdo con la doctora Liz Ruelle de la Wild Rose Cat Clinic en Calgary, la aplicación podría ayudar a los veterinarios jóvenes.

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"Me encanta trabajar con gatos, siempre he crecido con gatos. (...) Para otros colegas, recién graduados, que tal vez no hayan tenido tanta experiencia, puede ser muy abrumador saber si su paciente tiene dolor", expresó.

Tably funciona o aprende patrones a partir de imágenes de caras de gatos, pero los dueños deben mirar todo el cuerpo, incluida la cola, para conocer mejor su bienestar, apuntó Alice Potter de la organización benéfica británica para animales RSPCA.

"Los gatos que están preocupados o asustados mantendrán esa cola muy apretada y tensa. Y además de eso, también hay que pensar en su comportamiento en términos de si están comiendo, bebiendo, yendo al baño, durmiendo como lo hacen habitualmente", detalló.

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Syvlester.ai también crea productos sanitarios predictivos impulsados por inteligencia artificial para mejorar los resultados de salud animal en todas las especies. Considera que los animales pueden vivir vidas más saludables y más largas cuando los humanos pueden ser más proactivos en su cuidado.

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