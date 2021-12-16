Tacos de birria, la comida más buscada en Google Trends este 2021

A pocos días de que termine el año, Google Trends compartió cuál fue la comida más buscada por los internautas este 2021 y se trata de una receta de la gastronomía mexicana: tacos de birria.

En el listado “El año en búsquedas 2021”, la plataforma mostró las principales tendencias a lo largo de este año a nivel internacional, mismas que clasificó en categorías como actores, atletas y películas.

En la categoría de comida el primer lugar en búsquedas lo obtuvieron los tacos de birria, una de las recetas más emblemáticas de Jalisco por su origen festivo, ya que se servía en ocasiones especiales, como bodas.

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Internautas buscan recetas para hacer sus propios tacos de birria

La receta original de la birria lleva carne de chivo, aunque esta proteína se ha sustituido por borrego, pollo, res e incluso pescado, de acuerdo con información de una enciclopedia especializada en cocina.

Como parte de la preparación, la carne se pone a cocer en ollas selladas con masa de maíz; sin embargo, en Jalisco también suele envolverse en pencas de maguey para que la cocción sea en un horno bajo la tierra.

La birria puede consumirse en tacos o en su versión “caldosa”, como se sirve en algunos establecimientos de la Ciudad de México, donde el platillo llega a los comensales como si fuera una sopa.

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Debido a la dificultad que supondría para algunas personas preparar los tacos de birria con las técnicas de la gastronomía mexicana, una de las consultas relacionadas con este platillo en Google Trends fue “slow cooker”, es decir, una olla de cocción lenta.

De acuerdo con los resultados de Google Trends, los internautas no solo buscaron recetas para preparar en casa este platillo, también estuvieron interesados en saber cuál era el mejor lugar para comprarlo, específicamente en New Jersey y Pittsburgh, Estados Unidos.

Además de los tacos de birria, los otros cuatro platillos que más buscaron los internautas en Google Trends durante 2021 fueron:



Nasi goreng, un tipo de arroz frito típico de Indonesia

Pasta con queso feta

Tabla de embutidos