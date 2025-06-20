Aquí estoy amá

Notas
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Desde que llegó Trump, más de mil 100 mexicanos han sido detenidos
El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró ante este panorama no se dejará de apoyar legalmente a los connacionales que han sido deportados.
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Libra Garduño proceso penal por incendio que dejó 40 muertos
Francisco Garduño deberá cumplir con una serie de condiciones en los próximos 18 meses para librarse de la acusación. En el incendio murieron 40 migrantes.
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Entre el cansancio y la esperanza: Caravana migrante “Rey de Reyes” retoma su camino a CDMX
Con más de 300 kilómetros recorridos, la caravana migrante “Rey de Reyes” emprendió camino por Oaxaca, con un objetivo en mente: llegar a Estados Unidos.
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Cae líder de red de tráfico de personas en Guatemala, vinculada a muerte de 53 migrantes
En Guatemala, fue desmantelada una red de tráfico de migrantes conocida como “Los Orozcos”; grupo vinculado a la tragedia que dejó 53 muertos en Texas.
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¡Pedían auxilio a gritos! Liberan a migrantes de India y Vietnam de una casa en Coacalco
Los 22 migrantes originarios de Asia fueron presuntamente secuestrados en una casa de Coacalco, Edomex; dos personas quedaron detenidas por estos hechos.
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Ingresa "Caravana de Jesucristo" a Oaxaca
Alrededor de 3 mil 500 migrantes de la llamada “Caravana de Jesucristo” podrían enfrentar altas temperaturas y lluvias en su trayecto hacia Estados Unidos.