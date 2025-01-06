Notas
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Congreso de Estados Unidos certifica triunfo de Donald Trump; esto significa
Kamala Harris presidió la sesión de certificación de la elección presidencial; te contamos en qué consiste y qué significa este procedimiento electoral.
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“No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”: Joe Biden da mensaje tras triunfo de Donald Trump
Joe Biden sostuvo una llamada con Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos; llamó a los seguidores del Partido Demócrata a calmar los ánimos.
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Kamala Harris reconoce triunfo de Trump tras elecciones en EU; "debemos aceptar los resultados", dice
La vicepresidenta emitió su primer mensaje luego de haber contendido en las elecciones estadunidenses del 5 de noviembre de 2024 para buscar llegar a la Casa Blanca.
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Elecciones Estados Unidos 2024: Estos fueron los “estados latinos” que votaron por Trump
¿Cómo votó la comunidad latina en las elecciones de Estados Unidos? Algunos datos sobre los comicios revelan las preferencias hacia el republicano Donald Trump.
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Kamala Harris y Joe Biden llaman a Donald Trump para reconocer su triunfo en las elecciones de Estados Unidos 2024
Donald Trump superó la cifra de 270 votos del Colegio Electoral para ser presidente de Estados Unidos; la demócrata Kamala Harris emitirá un discurso hoy.
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Elecciones en Estados Unidos 2024: Florida, la expectativa y resultados del conteo de votos
Florida se prepara para definir su futuro político con elecciones presidenciales, escaños en el Senado y enmiendas clave en juego. ¡Los resultados están por llegar!