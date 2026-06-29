Notas
-
El lobo ya está en la puerta: la nueva presión de Washington sobre cárteles de México
Desde Washington crece la preocupación por la influencia de cárteles en México, mientras Estados Unidos redefine su estrategia de seguridad en la región.
-
Brutal incendio en Acapulco calcina al menos 31 locales del Mercado Central
Por segunda vez en el año, el Mercado Central de Acapulco se prendió en llamas y ahora consumió al menos 31 locales durante la madrugada del 25 de diciembre.
-
La Doctísima Opinión: AMLO lamenta pérdida de registro del PRD
Hoy en La Doctísima Opinión, el presidente habló sobre la pérdida del registro del PRD y recordó sus años como fundador del partido.