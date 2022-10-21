Taikonautas comparten fotos de cómo luce China desde el espacio

Taikonautas que se encuentran en la Estación Espacial de su país compartieron fotografías de cómo luce China vista desde el espacio, logrando paisajes incomparables.

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA, por sus siglas en inglés) publicó varias fotos de las magníficas vistas de China tomadas por los taikonautas en órbita de la misión de Shenzhou-14.

Los taikonautas Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe, que fueron enviados a la estación espacial el 5 de junio para una misión de seis meses, tomaron fotografías del Tíbet, la región de Beijing-Tianjin-Hebei, la región costera oriental, el río Amarillo y el lago Taihu.

En las fotos tomadas desde el espacio se pueden apreciar las ciudades de la región costera oriental iluminan el cielo por la noche, el río Amarillo atraviesa la provincia de Shandong y desemboca en el mar de Bohai, las nubes flotan sobre la región de la meseta del suroeste del Tíbet y la forma de una de China. Además, los lagos también se pudieron ver con claridad desde el espacio.

La China🇨🇳 querida filmada por la taikonauta Liu Yang desde la estación espacial china🇨🇳 Tiangong ("palacio celestial") 🇨🇳🇨🇳❤️❤️ pic.twitter.com/OaHE7StiIx — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) October 20, 2022

Las tareas de los taikonautas en el espacio

La misión Shenzhou-14 fue lanzada al espacio en junio, desde entonces los taikonautas han realizado diversas tareas. Incluso dos de ellos hicieron una caminata espacial, mientras el tercero coordinaba desde el interior de la cabina.

Algunos medios locales, compartieron un video del momento en que los dos taikonautas abrieron la escotilla del módulo y salieron al espacio.

