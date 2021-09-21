Talibán se consolida en Afganistán y va mostrando su verdadera cara
En la medida que el gobierno Talibán se consolida en Afganistán, va mostrando su verdadera cara. Un informe especial de Catalina Gómez Ángel.
Cuando los talibanes tomaron el poder total de Afganistán, prometieron que las mujeres tendrían participación en la sociedad y que no volverían a las mismas políticas de exclusión de cuando gobernaron en los 90´s, pero mientras el gobierno Talibán se consolida, va mostrando su verdadera cara.