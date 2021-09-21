tva (1).png

Talibán se consolida en Afganistán y va mostrando su verdadera cara

En la medida que el gobierno Talibán se consolida en Afganistán, va mostrando su verdadera cara. Un informe especial de Catalina Gómez Ángel.

Por: Arturo Engels

Cuando los talibanes tomaron el poder total de Afganistán, prometieron que las mujeres tendrían participación en la sociedad y que no volverían a las mismas políticas de exclusión de cuando gobernaron en los 90´s, pero mientras el gobierno Talibán se consolida, va mostrando su verdadera cara.