VIDEO: Tanque de Rusia aplasta vehículo, su conductor sale ileso

Imágenes de un despiadado ataque de un tanque de guerra de Rusia en contra de un automovilista civil en Ucrania que resultó ileso. La pesada unidad militar embistió al vehículo de un civil quien de manera sorprendente fue rescatado por varios testigos ucranianos.

El vídeo que fue compartido en Twitter por Franak Viačorka, asesor principal de Sviatlana Tsikhanouskaya en Bielorrusia, causó gran revuelo y se hizo viral en las redes sociales, muestra los momentos justos de cuando el pesado vehículo militar, literalmente aplasta al vehículo mientras circula por una carretera de la ciudad de Obolon en Ucrania.

Las imágenes de los vecinos ayudando en el rescate del conductor, se hicieron virales en redes sociales. El vehículo quedó reducido a chatarra luego de que fue "aplastado" por un tanque que literal, le pasó por encima al vehículo del civil.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022

Tanque de Rusia no duda en pasar por encima de vehículo de civil

Usuarios en redes sociales destacaron la manera en que el tanque de guerra embiste al vehículo. Su conductor jamás titubeó a la hora de arremeter contra la unidad sin importar que fuera conducida por un civil sobre una carretera de Obolon.

De hecho mientras el vehículo circulaba por una carretera de Ucrania, un tanque de guerra circulaba en sentido opuesto cuando súbitamente, la unidad de guerra el pesado vehículo militar giró de una manera inesperada para pasar por encima del vehículo.

El conductor del vehículo que fue aplastado por un tanque de guerra de Rusia, salió vivo de milagro. En un video que circula en redes sociales se puede apreciar como un grupo de personas trabajan intensamente para rescatar al conductor del vehículo embestido por un tanque de guerra de Rusia, y quien resultó ileso luego de haber quedado atrapado entre los fierros retorcidos de su vehículo.

Conductor de vehículo aplastado por un tanque resulta ileso

Conforme a las imágenes, se podría pensar que los ocupantes del vehículo civil, habrían perdido la vida tras ser aplastadas, sin embargo el conductor del vehículo civil logró salir ileso del siniestro.