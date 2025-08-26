De un “brazalete de la amistad” al anillo de compromiso: La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

El reciente compromiso entre Taylor Swift, la superestrella del pop, y Travis Kelce, el icónico ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ha capturado la atención del mundo entero. Lo que comenzó como un simple rumor, alimentado por comentarios en podcasts y avistamientos en estadios, evolucionó a una pedida de mano este 26 de agosto. Aquí te contamos la cronología completa de una de las historias de amor más mediáticas del momento.

¿Cuándo empezó la relación de Taylor Swift y Travis Kelce?

El primer indicio de esta relación surgió en julio de 2023, cuando Travis Kelce, en su podcast “New Heights”, reveló que había intentado darle a Taylor Swift un brazalete de la amistad con su número de teléfono durante su concierto en el Arrowhead Stadium, mismo comentario que encendió las redes sociales por la especulación.

Para septiembre de ese mismo año, Taylor Swift fue vista en varias ocasiones en el palco de la familia de Kelce, animando al equipo de los Chiefs. Estas apariciones, especialmente la primera en el partido contra los Chicago Bears, sirvieron como una confirmación “no oficial” de su relación. Los gestos de cercanía, las sonrisas y el apoyo mutuo eran más que evidentes.

Un mes después, en octubre, la pareja dejó de esconderse. Se les vio juntos en Nueva York, saliendo a cenar en restaurantes exclusivos y asistiendo a fiestas. La relación se hizo más pública, lo que generó un mayor interés mediático y la cobertura de los paparazzi se intensificó. Swift, conocida por su discreción en relaciones pasadas, parecía no estar preocupada por lo que podían decir de su relación, pues se veía más que feliz.

La importancia de Taylor Swift en la NFL

La presencia de Taylor en los partidos de playoffs de los Kansas City Chiefs se convirtió en un evento en sí mismo. Su apoyo incondicional a Travis Kelce, su interacción con la familia del jugador y su visible emoción en cada victoria cimentaron la idea de que la relación era seria. El clímax llegó en el Super Bowl LVIII, donde Swift celebró la victoria de los Chiefs junto a Kelce, sellando su relación con un beso que recorrió el mundo.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso después de dos años de relación

A lo largo de los meses, los rumores sobre un posible compromiso mantenían en vilo a los millones de fans de la pareja; sin embargo, la pareja mantuvo un perfil bajo, disfrutando de su tiempo juntos hasta este martes cuando la pareja anunció que se casarían a través de un post de Instagram en colaboración.

Cabe destacar que The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de estudio de Swift, será lanzado el próximo 3 de octubre, esto fue anunciado también en el pódcast de Kelce el pasado 12 de agosto, por lo que las noticias de la pareja generaron una gran expectativa en sus millones de seguidores.