¡Taylor Swift y Travis Kelce YA están comprometidos! Así anunciaron que se casarán

No sucedió durante algún Super Bowl como todas las ‘swifties’ soñábamos, pero ya es un hecho: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos. Este martes sorprendieron al mundo con la noticia de que se casarán.

Es un hecho: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos

Después de dos años de noviazgo, la pareja hizo un comunicado conjunto en Instagram. En la publicación hay un carrusel de fotografías románticas de ellos abrazándose, besándose y mirándose fijamente; están en medio de un escenario de fantasía repleto de rosas, claveles y otras flores.

La primera imagen, sin duda, es la más romántica. El jugador de los Kansas City Chiefs está arrodillado frente a la cantautora estadounidense y ella le toma el rostro con dulzura; al parecer, este sería el momento de la gran propuesta.

En otra foto podemos ver de cerca el espectacular (y aparentemente muy costoso) anillo de diamantes con corte rectangular que la intérprete recibió. Definitivamente, esto nos dice que no se van a casar con “Paper Rings” (Anillos de papel) como dice la canción.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, dice el breve mensaje que acompaña al carrusel de fotos. Los comentarios están desactivados, por lo que no es posible ver cuántas celebridades ya han dedicado palabras de apoyo a la pareja públicamente.

La relación con Travis Kelce ha sido la más mediática en la vida adulta de Taylor Swift. Comenzó a mediados de 2023 con un video viral: en un episodio del podcast que Travis comparte con su hermano, Jason Kelce, contó que intentó darle un brazalete con su teléfono a la cantautora tras uno de sus conciertos, pero no fue posible. Semanas después, Taylor asistió a uno de los partidos de Travis y tuvieron su primera aparición juntos.

Para el deleite de las ‘swifties’, Taylor y Travis han sido todo menos discretos en los últimos dos años. Además de que la intérprete hizo menciones directas a su novio en pleno “Eras Tour”, incluso hubo una fecha en la que Travis hizo una breve aparición en el escenario. Tampoco podemos olvidar el momento en que la pareja se besó al finalizar el Super Bowl LVIII, como final de comedia romántica.

Antes de estar con Travis Kelce, Taylor Swift fue novia por 6 años del actor británico Joe Alwyn y tuvo un breve pero intenso romance con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975.

