5 momentos inolvidables que marcaron la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

¡Dijo que sí! La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce que comenzó con una inocente ‘pulsera de la amistad’ durante un concierto, dos años después se convirtió en una propuesta de matrimonio digna de una película de romance.

Te compartimos los momentos más inolvidables que han marcado la relación entre la estrella pop y el jugador de Kansas City.

Momentos inolvidables de la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en una de las favoritas del público alrededor del mundo, y en dos años de relación, los estadounidenses no han regalado momentos inolvidables y llenos de amor, pero ¿cuáles son los más emblemáticos?



El primer encuentro entre Taylor Swift y Travis Kelce

En uno de los conciertos del The Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Travis Kelce le envió una ‘pulsera de la amistad’ a la cantamte, un detalle popular entre los fanáticos del tour; sin embargo no pudo ser entregada.

Al enterarse de esto, Taylor Swift se sintió conmovida, y desde ese entonces comenzó su historia de amor.



Taylor aparece en un partido de los Kansas City Chiefs, equipo de Travis

El primer momento público, y lo que confirmó la relación entre ambos, fue la aparición de Taylor Swift durante un partido de los Kansas City Chiefs, equipo de Travis Kelce; fue la primera vez que la pareja se mostró en público.

Desde ese entonces, la cantante estadounidense se convirtió en una visitante frecuente



El beso de Travis y Taylor en el Super Bowl LVIII

En febrero del 2024, Taylor Swift acudió al Super Bowl LVIII, para apoyar a los Kansas City Chiefs, que se enfrentaron a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La cantante viajó desde Tokio para acompañarlo en este día tan importante.

Tras la victoria del equipo de Travis Kelce, la pareja protagonizó un beso de película en medio del campo de fútbol durante las celebraciones por el triunfo de los Kansas City Chiefs.

Travis Kelce sube al escenario con Taylo Swift en The Eras Tour por Europa

Desde el comienzo de su relación, Travis Kelce asisitó a varios conciertos de la cantante estadounidense; sin embargo, no fue hasta Europa cuando el deportista subió al escenario para participar en uno de los número musicales de la cantante.

Su participación cautivó a millos de fanáticas, por lo que compartieron cientos de videos en redes sociales.



Taylor Swift en “New Heights”, podcast de Travis Kelce y su hermano

En agosto 2025, Taylor Swift hizo una parición especial en podcast de “New Heights”, un proyecto de Travis Kelce y su hermano, Jason. En el programa, la pareja compartió momentos íntimos de su relación.

La cantante anunció su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, además de compartir la historia de cómo es que logró recuperar su grabaciones.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso; cómo fue la propuesta

A través de una publicación de Instagram, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, compartiendo algunas fotografías del momento del a propuesta, además del anillo de compromiso.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio, se van a casar”, publicaron.