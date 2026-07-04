¿Cómo saben los rescatistas si aún hay personas bajo los escombros? Así funciona la tecnología de búsqueda en terremotos

La búsqueda de sobrevivientes después de terremotos, se convierte en una carrera contra el tiempo en la que cada señal cuenta. Para ello, los equipos de rescate utilizan tecnología especializada que les permite detectar sonidos, vibraciones y cambios de temperatura bajo toneladas de escombros.

¿Qué tecnología utilizan para rescatar personas de escombros?

La tecnología de rescate y salvamento desarrollada por la NASA, conocida como FINDER (Finding Individuals for Disaster and Emergency Response), fue utilizada en labores de búsqueda durante el sismo de 2017 en México, de acuerdo con información de Fire Equipment Mexico.

Este sistema funciona como un dispositivo tipo maletín que emplea un radar de microondas de baja intensidad para detectar latidos y respiración humana bajo los escombros, incluso a través de estructuras de concreto de gran grosor.

#Sismo ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¿Cuánto tiempo se puede sobrevivir bajo los escombros? Aunque las primeras 24 a 72 horas son la "ventana dorada" para los rescates, la esperanza no se agota tras varios días; existen casos de éxito documentados después de dos semanas o más. La supervivencia depende de factores clave como el acceso a aire, agua, la gravedad de las lesiones y la temperatura ambiental. Con información de @bigsoulmama,@suzettegaytan7 nos cuenta. #Terremoto

El objetivo de el FINDER, es acelerar la localización de víctimas durante la llamada “hora dorada”, el periodo crítico posterior a un desastre en el que las posibilidades de supervivencia son mayores.

Adempas de esta tecnología, equipos internacionales de rescate han incorporado otros sistemas avanzados como dispositivos israelíes de la empresa Camero Tech, que utilizan onda de radio para “ver através de muros” y detectar movimientos, respiración o personas inconscientes en tiempo real.

#Sismo #Terremotos ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Una noche para recordar a las víct1mas Con velas en las manos y entre momentos de silencio, decenas de venezolanos realizaron una vigilia para rendir homenaje a las víct1mas de los terremotos que sacudieron al país Mientras continúan las labores de búsqueda, la tragedia ya deja más de mil 700 personas fallecidas, miles de heridos y familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Así se vivió este emotivo homenaje #Venezuela

Entre sus equipos destacan modelos Xaver 100, 400 y 800, capaces de generar desde lecturas básicas hasta imágenes tridimensionales del entorno.

Robots utilizados durante labores de rescate en terremotos

En paralelo, las labores de rescate también se apoyan en cámaras térmicas como las FLIR Systems T640 y E60, empleadas en el sismo de 2017, que permiten identificar diferencias de temperatura para ubicar posibles sobrevivientes incluso en condiciones de nula visibilidad.

Asimismo, el avance tecnológico ha incorporado robots y drones en operaciones de búsqueda. Ejemplos como el robot mexicano Ixnamiqui Olinki y el RDB-10 del IPN han sido diseñados para ingresar a zonas de difícil acceso, equipados con sensores de CO2, cámaras térmicas y sistemas de audio.

Por su parte, los drones han sido clave en la evaluación de daños, localización de víctimas y entrega de suministros en zonas afectadas, tanto en México como en otros desastres internacionales.