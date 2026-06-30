IPN reduce requisitos para registro al examen de admisión y solicitudes de esta beca

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció cambios importantes que facilitarán algunos de los trámites más solicitados, entre ellos la reducción de requisitos en el examen de admisión y la Beca Elisa Acuña.

Con el fin de atender la demanda, la institución eliminó varios requisitos, fusionó procedimientos y redujo los tiempos de respuesta para quienes buscan ingresar al IPN como para quienes solicitan una beca.

¿Qué requisitos eliminó el IPN para el proceso de admisión?

Uno de los cambios más relevantes es que el IPN fusionó seis trámites relacionados con el ingreso a nivel medio superior y superior en un solo procedimiento denominado "Registro al examen de admisión a nivel educativo".

Este nuevo trámite será válido para las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, tanto bachillerato como Universidad. Además, el instituto eliminó diversos requisitos que anteriormente formaban parte del proceso de admisión, entre ellos:



La aportación voluntaria.

La entrega de diversos documentos que ahora podrán verificarse de manera interna.

✨Con visión de futuro, el nuevo Reglamento de Becas fortalece la equidad, amplía oportunidades y responde a las realidades del presente, contribuyendo al bienestar y permanencia de las y los estudiantes. 🎓#IPN90 #EducaciónIPN #BecasIPN pic.twitter.com/0qyiqeJdds — IPN (@IPN_MX) June 22, 2026

Tras la simplificación, el registro únicamente requerirá llenar un formulario en línea autorizado por el IPN. Sin embargo, es importante señalar que esto no significa que desaparezca el examen de admisión ni que cualquier persona obtenga un lugar de manera automática.

Los aspirantes deberán seguir atendiendo las convocatorias oficiales y cumplir con las condiciones que éstas establezcan para participar en el proceso de selección.

¿Qué requisitos deben presentar para entrar al IPN?

Aunque el acuerdo elimina varios trámites administrativos, los aspirantes deberán mantenerse atentos a las convocatorias oficiales, ya que habitualmente solicitan:



Haber concluido el bachillerato o encontrarse cursándolo en el último año, según el nivel educativo.

Registrarse dentro de las fechas establecidas por el IPN .

. Realizar el pago correspondiente al examen cuando la convocatoria así lo indique.

Presentar la documentación necesaria para la inscripción una vez obtenido un lugar, como certificado de estudios, CURP o identificación oficial, según corresponda.

Requisitos para tramitar la Beca Elisa Acuña en el IPN

De acuerdo con el DOF, también se establecieron cambios para aquellos que buscan obtener una Beca Elisa Acuña del IPN. El instituto unificó cuatro procedimientos en uno solo denominado "Solicitud de Beca Elisa Acuña del IPN para Apoyos Académicos", que incluirá las modalidades:



Institucional. Excelencia IPN. Deportiva IPN. Cultural IPN.

Con este cambio dejarán de solicitarse varios documentos que anteriormente debían entregar los estudiantes, entre estos se encuentran:



Documentos para acreditar la nacionalidad.

Certificados de estudios.

Carta compromiso emitida por el SIBec.

Programas académicos.

Constancias de situación escolar.

Comprobación de promedios.

Documentación relacionada con actividades deportivas o culturales, dependiendo del tipo de beca.

Con esto se busca que el registro al examen de admisión deje de tener un plazo de hasta 30 días naturales y ahora tenga una respuesta nmediata. Mientras que, los tiempos de solicitud de la Beca Elisa Acuña disminuirá de 71 a 30 días naturales.

