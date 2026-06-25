Venezuela se declara en emergencia: activan rescate tras devastadores terremotos

La noche de este miércoles 24 de junio 2026, Venezuela declaró estado de emergencia este miércoles tras los fuertes terremotos que sacudieron varias regiones del país, incluida Caracas, provocando afectaciones en infraestructura y servicios de comunicaciones, luz y agua.

El gobierno activó operativos de búsqueda y rescate, suspendió clases y ordeno el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Estado de emergencia tras doble terremoto que sacudió Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los fuertes sismos que afectaron varias regiones del país, incluida la capital, Caracas.

Durante un mensaje, Delcy Rodríguez informó que el gobierno activó un estado mayor integrado por altos funcionarios para coordinar las labores de búsqueda y rescate, las cuales fueron establecidas como la principal prioridad ante la emergencia.

“El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas”, así lo dio a conocer la mandataria encargada, quien no dio a conocer cifras sobre personas fallecidas o heridas a causa del doble terremoto.

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Asimismo, informó sobre la activación de la Red de Salud Pública y Privada para garantizar atención a la población venezolana. pic.twitter.com/6ANCLWCeAI — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 25, 2026

Asimismo, señaló que toda la red de salud pública y privada del país fue movilizada, especialmente en las zonas más afectadas, para brindar atención a los lesionados. Además expresó sus condolencias a las familias que pudieran hacer sufrido aluna perdida familiar.

Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades, las clases fueron suspendidas en todo el territorio nacional durante el resto de la semana, al igual que las actividades que no sean consideradas esenciales.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanecerá cerrado debido a los daños que sufrió la infraestructura tras los dos sismos de 7.2 y 7.5 hoy 24 de junio.

Países muestran solidaridad ante doble terremoto en Venezuela

Rodríguez indicó que varios países y organismos internacionales han mostrado su solidaridad con Venezuela y ofreciendo apoyo ante la emergencia que presentan.

Entre ellos mencionó a Estados Unidos, Panamá, Colombia, Turquía y México, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diferentes organismos financieros internacionales.