Así captó el telescopio Hubble el choque de la misión Dart contra un asteroide

Los años pasan y la tecnología demuestra que sigue en avance, en este caso, el telescopio Hubble, creado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio (NASA) captó el choque de la misión Dart con un asteroide que amenazaba a la Tierra.

El espectáculo se compartió a través de la página oficial de la NASA y se observa que el timelapse abarcó una gran cantidad de días, pues a raíz del choque se desprendió una luz que asemejaba a la de un cometa. Finalmente, dicha prueba significó la primera vez que el humano intentaba desviar un asteroide en caso de que se acerque peligrosamente a la Tierra.

¿Cuándo fue el choque de la Misión Dart con el asteroide?

La duración del video compartido por la NASA es de 19 segundos, sin embargo, en tiempo real le tomó casi 1 mes poder calificar de “exitosa” la misión Dart, pues se habría estrellado el 26 de septiembre y los efectos duraron hasta el 15 de octubre de 2022, lo que refleja la fuerza del impacto.

Se estima que la nave espacial DART tiene un peso de 544 kilogramos y durante las pruebas alcanzó los 20 mil 921 kilómetros por hora contra el asteroide Dimorpshos; un avión llega a 840 km/h, lo que aún resulta inimaginable en el humano.

¿El choque contra el asteroide podría afectar en la Tierra?

De acuerdo a la NASA, el choque de la misión Dart salvó a la Tierra porque cambió la órbita del asteroide por 33 minutos, lo que significó un mensaje para la comunidad tecnológica, pues, cuando el telescopio Hubble fue enviado al espacio en 1990 tenía la misión de observar cómo se expandía el universo y en esta ocasión, captó cómo pueden salvar a la humanidad.

El siguiente objetivo es analizar el cráter de impacto y el daño que tiene el asteroide Dimorphos, con ello buscan conocer cuál es el proyectil adecuado para desviar un objeto de, al menos 160 metros y con ello estar mejor preparados en caso de que surjan mayores amenazas, para esto la Agencia Espacial Europea (ESA) encargó la misión Hera.

🎥 The NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope has captured a series of photos of the Dimorphos asteroid during the NASA #DART mission.



Our #Hera mission will perform a detailed post-impact survey and turn this into a realistic planetary defence technique.



🔗https://t.co/0jZ6zpQ0T7 pic.twitter.com/TwCuueipRB — ESA (@esa) March 1, 2023

¿Cuánto tiempo estará el telescopio Hubble en el espacio?

Actualmente, el telescopio Hubble lleva más de 30 años en órbita, sin embargo, en 2021 se planteó la posibilidad de jubilarlo por la llegada del James Webb, que tiene un mayor alcance y menos peso; la decisión de dejarlo se da por sus buenos resultados desde el 24 de abril del año 1990.

Por ahora le NASA no ha detallado cuándo podría regresar a la Tierra, pues en esta ocasión ya existe otro satelite que ayuda a disminuir el trabajo de Hubble, lo que significa que permanecerá más tiempo en el espacio.