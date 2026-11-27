Si notaste una sacudida inesperada hoy viernes 27 de noviembre, sal de dudas de inmediato. Revisa el recuento de los movimientos telúricos percibidos en el país, su intensidad, ubicación y el balance oficial.

Quédate con la cobertura en tiempo real de Azteca Noticias y sigue de cerca cada actualización.

¿Cómo se determina la magnitud de un sismo?

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones.

En estos registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de la ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.