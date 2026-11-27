Si notaste una sacudida inesperada hoy viernes 27 de noviembre, sal de dudas de inmediato. Revisa el recuento de los movimientos telúricos percibidos en el país, su intensidad, ubicación y el balance oficial.
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¿Cómo se determina la magnitud de un sismo?
La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones.
En estos registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de la ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.
Temblores hoy 27 de noviembre en México: últimos reportes EN VIVO
Estos son los reportes actualizados sobre temblores en México hasta el momento
Sismo de magnitud 4.0 se registra al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
A las 06:59 horas de este viernes 27 de noviembre se detectó un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en el sureste del país. El Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 9.5 kilómetros.
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La actividad telúrica en el sureste del país se mantuvo activa en las primeras horas del viernes. A las 04:57:18 horas ocurrió un sismo de M 4.1 a 107 km al suroeste de Ciudad Hidalgo (latitud 14.161°, longitud -92.994°), con una profundidad de 10.0 km.
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