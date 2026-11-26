¿Se registró un temblor hoy jueves 26 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico (Zona D), en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión por subducción entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país. Le siguen la Zona C de alta sismicidad, que incluye a Baja California por el sistema de la Falla de San Andrés junto con entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la Zona B de sismicidad intermedia en el centro del país (donde la Ciudad de México experimenta una fuerte amplificación sísmica debido a su suelo arcilloso); y finalmente la Zona A en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 26 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo en Chiapas
El SSN registró un movimiento telúrico en la región del Soconusco, Chiapas, con los siguientes datos:
- Magnitud: 4.1
- Fecha y hora: 26 de noviembre de 2026 a las 06:37:49 horas (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 147 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Coordenadas: Latitud 13.92, Longitud -93.27
- Profundidad: 10 kilómetros
Temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un movimiento telúrico en la región del Soconusco, Chiapas, con los siguientes datos:
- Magnitud: 4.2
- Fecha y hora: 26 de noviembre de 2026 a las 03:33:49 horas (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Coordenadas: Latitud 14.04, Longitud -93.31
- Profundidad: 10 kilómetros