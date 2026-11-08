¿Sentiste un temblor hoy 8 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este domingo.
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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando los sensores del SASMEX detectan un sismo en sus primeros segundos y estiman que su energía e intensidad representan un peligro real para las ciudades receptoras. El sistema evalúa de forma automática la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia al epicentro, emitiendo la señal a través de altavoces públicos y radiodifusión solo si se prevén efectos fuertes o dañinos, evitando así falsas alarmas ante temblores leves o muy lejanos.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 8 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional comunicó que se registró un movimiento telúrico en Oaxaca:
- Magnitud: 4.1
- Fecha y hora: 08/11/2026 a las 13:09:02 (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 130 km al SURESTE de Salina Cruz, Oax.
- Coordenadas: Latitud 15.18, Longitud -94.56
- Profundidad: 12 km
Temblor de 4.4 en Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional registró un temblor con los siguientes datos preliminares:
- Magnitud: 4.4
- Fecha y hora: 08/11/2026 a las 12:18:20 (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 58 km al SUR de Jaltipán de Morelos, Ver.
- Coordenadas: Latitud 17.44, Longitud -94.64
- Profundidad: 148 km
Sismo en Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registra un movimiento telúrico con los siguientes datos preliminares:
- Magnitud: 4.1
- Fecha y hora: 08/11/2026 a las 09:26
- Epicentro: 115 km al SUROESTE de Huixtla, Chis.
- Coordenadas: Latitud 14.43, Longitud -93.24
- Profundidad: 11 km