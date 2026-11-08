¿Sentiste un temblor hoy 8 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este domingo.

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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando los sensores del SASMEX detectan un sismo en sus primeros segundos y estiman que su energía e intensidad representan un peligro real para las ciudades receptoras. El sistema evalúa de forma automática la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia al epicentro, emitiendo la señal a través de altavoces públicos y radiodifusión solo si se prevén efectos fuertes o dañinos, evitando así falsas alarmas ante temblores leves o muy lejanos.