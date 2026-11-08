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Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 8 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy 8 de noviembre? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos en México.

Escrito por: Jimena Romero

¿Sentiste un temblor hoy 8 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este domingo.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando los sensores del SASMEX detectan un sismo en sus primeros segundos y estiman que su energía e intensidad representan un peligro real para las ciudades receptoras. El sistema evalúa de forma automática la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia al epicentro, emitiendo la señal a través de altavoces públicos y radiodifusión solo si se prevén efectos fuertes o dañinos, evitando así falsas alarmas ante temblores leves o muy lejanos.

Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 8 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

Hace 2 horas

Temblor en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional comunicó que se registró un movimiento telúrico en Oaxaca:

  • Magnitud: 4.1
  • Fecha y hora: 08/11/2026 a las 13:09:02 (tiempo del centro de México)
  • Epicentro: 130 km al SURESTE de Salina Cruz, Oax.
  • Coordenadas: Latitud 15.18, Longitud -94.56
  • Profundidad: 12 km
Hace 5 horas

Temblor de 4.4 en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional registró un temblor con los siguientes datos preliminares:

  • Magnitud: 4.4
  • Fecha y hora: 08/11/2026 a las 12:18:20 (tiempo del centro de México)
  • Epicentro: 58 km al SUR de Jaltipán de Morelos, Ver.
  • Coordenadas: Latitud 17.44, Longitud -94.64
  • Profundidad: 148 km
Hace 7 horas

Sismo en Huixtla, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional registra un movimiento telúrico con los siguientes datos preliminares:

  • Magnitud: 4.1
  • Fecha y hora: 08/11/2026 a las 09:26
  • Epicentro: 115 km al SUROESTE de Huixtla, Chis.
  • Coordenadas: Latitud 14.43, Longitud -93.24
  • Profundidad: 11 km
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