La investigación comenzó con una denuncia y terminó con una orden de aprehensión en la Ciudad de México. Marcos “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas, luego de que autoridades localizaran fotografías y videos con contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el hombre presuntamente almacenó estos archivos para sí, sin fines de comercio o distribución. Un juez determinó que deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación.

¿Por qué vincularon a proceso a Marcos “N”?

De acuerdo con la FGR, el caso se remonta a marzo de 2025, cuando la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) presentó una denuncia que alertó sobre el posible almacenamiento de material sexual de personas menores de 18 años.

Las indagatorias apuntaron a que, entre el 25 y el 28 de febrero de ese año, Marcos “N” habría guardado videograbaciones y dos fotografías en un servidor de almacenamiento de imágenes de un conocido buscador de internet.

La cuenta de correo electrónico relacionada con esos archivos estaría vinculada con el imputado. El propio buscador reportó el material al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo estadounidense que recibe alertas sobre posibles casos de explotación sexual infantil.

Los hechos se habrían registrado en Nezahualcóyotl, Estado de México, aunque también tuvieron efectos en Estados Unidos.

¿Dónde detuvieron a Marcos “N” y qué medida cautelar recibió?

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en días recientes, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Posteriormente, un juez vinculó a proceso al hombre por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento de imágenes y videograbaciones de personas menores de edad en actos sexuales y de exhibicionismo corporal con fines sexuales.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuántas víctimas de trata de personas se han registrado en México en 2026?

Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a septiembre de 2026, muestran que en México se contabilizaron 697 víctimas de trata de personas durante los primeros nueve meses del año.

De ese total, 194 corresponden a trata con fines de explotación sexual, 71 a explotación mediante trabajo o servicios forzados y 432 a otras modalidades.

El mismo registro contabilizó 362 víctimas del delito de pornografía infantil entre enero y septiembre de 2026. Esta categoría aparece por separado de la trata de personas, por lo que ambas cifras no deben sumarse ni confundirse.

Los datos reflejan distintas formas de violencia y explotación que afectan a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en el país. En el caso investigado por la FGR, las autoridades deberán determinar la responsabilidad penal del imputado conforme avance el proceso judicial.

La persona mencionada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.