Teresa Jiménez, señala mejoras en seguridad y salud al cerrar otro año de gobierno de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, rindió cuentas por su cuarto año de gobierno desde el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde destacó los resultados de la estrategia “Blindaje Aguascalientes”, entre ellos un aumento de 38% en las cámaras de vigilancia conectadas al C5I y una cobertura superior al 95% del territorio estatal; en materia de salud, presumió una reducción de 50% en los casos de cáncer infantil y la operación de un sistema de radioterapia que calificó como el más completo y moderno del país. Con este informe, Jiménez inició el quinto y último año de su administración.

