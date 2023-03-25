Así fue el despegue del primer cohete impreso en 3D

La empresa Relativity Space, pionera en la fabricación de cohetes con sus impresoras Stargate, llevó a cabo el despegue del primer cohete impreso en 3D. Se trata del Terran 1, nave que permaneció cerca de tres minutos volando en el espacio antes de que se presentará una anomalía en su motor.

El despegue del primer cohete impreso en 3D tuvo lugar en las instalaciones de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (EU) en Cabo Cañaveral, Florida, y aunque el Terran 1 no logró completar el objetivo de alcanzar su órbita, su lanzamiento abre una nueva etapa en el sector espacial.

De acuerdo con la empresa Relativity Space, el verdadero reto de esta nave era soportar las vibraciones y fuerzas extremas de un lanzamiento, particularmente en la fase del vuelo, misma que alcanzo un promedio de 3 minutos, después una falla en el motor ocasionó que no logrará completar las fases de prueba.

¿Por qué el Terra 1 no logró alcanzar su órbita?

El desafío consistía en tres fases, siendo las primeras dos el despegue exitoso del cohete impreso en 3D, así como que este pudiera mantenerse en el aire, la tercera, englobaba que pudiera alcanzar su órbita, pero el Terran 1 no logró superar la prueba por una falla en el motor.

Según expuso la empresa pionera en innovación aeroespacial, el motor Aeon que ayudaría a pasar de la segunda a la tercera fase, encendería durante cinco minutos para acelerar el cohete a la velocidad orbital, pero una cámara en la segunda etapa mostró llamas intermitentes del motor, que no parecía encenderse al máximo y acabó descendiendo su velocidad.

Lamentablemente en esta ocasión el cohete no pudo completar su vuelo, por lo que terminó descendiendo y los restos de

cayeron en el océano Atlántico.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe — Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023

¿Cómo es el primer cohete impreso en 3D?

La empresa Relativity Space fundada en 2015 por Tim Ellis y Jordan Noone, ha sido pionera en fabricar sus cohetes con sus impresoras Stargate, una herramienta que permite construir una nave desde cero con las materias primas hasta la preparación para el vuelo en unos 60 días.

En el caso del Terran 1, cerca del 85% del cohete se encuentra impreso en 3D, este emplea metano líquido como combustible y oxígeno líquido como oxidante, una combinación relativamente nueva en materia de tanques.

Ahora la empresa buscará trabajar en un cohete reutilizable, que a diferencia del primer lanzamiento, que es capaz de transportar más de mil kilos, este cuente con una capacidad de carga útil de 20 mil kilogramos.