Fuerte terremoto sacude la frontera de China con Tayikistán en la madrugada

Durante la mañana del 23 de febrero en Asia, un fuerte terremoto se registró entre la frontera de China y Tayikistán. Reportes preliminares indican una magnitud de 7.2 en escala Richter, perceptible en las dos naciones y que sorprendió durante las primeras horas de este jueves.

Esto ocurrió a 82 kilómetros de la frontera con China, sobre el territorio de Tayikistán y aproximadamente a las 8:37 horas de la mañana en horario local, por lo que tomó por sorpresa a los sistemas de detección de temblores.

Así lo reportó televisión estatal china CCTV, quienes corroboraron la información mediante el China Earthquake Networks Center y reportan que se percibió muy fuerte en Kashgar y Artux, al occidente de la región de Xinjiang.

Distintos reportes de agencias internacionales de detección sísimica indican una magnitud entre 6.8 y hasta 7.3 del terremoto. Hasta el momento no se reportan heridos.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 59 km W of #Murghob (#Tajikistan) || 9 min ago (local time 05:37:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/kLYqm08ILR — EMSC (@LastQuake) February 23, 2023

Afortunadamente para los habitantes cercanos, el terremoto no provocó daños en las zonas urbanas donde fue percibido y hasta el momento hay saldo blanco de un nuevo sismo fuerte que azota al planeta Tierra.

¿Cómo siguen Turquía y Siria tras el terremoto del 6 de febrero?

Este 22 de febrero, poco más de dos semanas después del sismo, la cifra de muertos oficiales ascendió a 48 mil entre Turquía y Siria. Por otro lado, las autoridades comenzaron con la demolición de edificios que quedaron severamente dañados y que representan una amenaza para los ciudadanos.

De igual forma, los equipos de rescate internacionales terminaron sus labores y fueron despedidos entre aplausos de agradecimiento, por lo que comienzan las labores de limpieza para las zonas más afectadas, etapa en la que esperan encontrar más cuerpos de gente que quedó atrapada.

Del lado de México, el legado de Proteo sigue creciendo, pues este martes se anunció que un nuevo Centro de Rehabilitación de Animales Callejeros llevará su nombre, esto como muestra de respeto y cariño al perro rescatista que perdió la vida durante su viaje en Turquía.