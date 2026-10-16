Sigue temblando en el mundo: Terremoto de magnitud 6.9 azota a Rusia

El Servicio Geológico de Estados Unidos informa de un terremoto de magnitud 6.9 en Rusia, con epicentro a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 22:35 hora local. Magnitud 6.9. Profundidad 143 km, Ozernovskiy, Russia #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/Ps41atwXQE — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 16, 2026

Afectaciones por el terremoto de 6.9 en Rusia

Hasta el momento, las autoridades de Rusia no han revelado información del sismo de magnitud 6.9, por lo que aún no es posible determinar las afectaciones materiales y humanas por el movimiento telúrico.

La Embajada de México en Rusia tampoco ha lanzado un comunicado que determine si hay connacionales afectados.

Pero si vives en la región y necesitas ayuda de la oficina consular mexicana, puedes comunicarte al teléfono +7 495 966 20 60, ingresar al sitio https://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/es/ o acudir directamente a la sede que se ubica en la ciudad de Moscú.

Descartan tsunami en Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile indicó que: "las características del sismo magnitud 7.0 localizado a 154 kilómetros al suroeste de Petropavlovsk, Rusia, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

#SenapredInforma #SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.0 localizado a 154 kilómetros al suroeste de Petropavlovsk, Rusia, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en: https://t.co/qtqynxAycn — SENAPRED (@Senapred) October 16, 2026

¿Por qué tiembla en Rusia?

Rusia registra sismos principalmente porque su región oriental se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Sin embargo, gran parte del territorio ruso, incluidas ciudades como Moscú y extensas áreas de Siberia, presenta condiciones geológicas estables.

La actividad se concentra especialmente en la península de Kamchatka y las islas Kuriles, donde interactúan distintas placas tectónicas.

La placa del Pacífico se desplaza constantemente hacia el noroeste, a una velocidad aproximada de ocho centímetros por año, y se introduce por debajo de la microplaca de Ojotsk, vinculada al extremo oriental de Asia.

El contacto entre ambas placas genera fricción y provoca que la energía se acumule durante largos periodos, pues cuando las rocas ya no pueden soportar la presión, se fracturan o se desplazan de manera repentina, liberando esa energía en forma de terremotos que pueden alcanzar grandes magnitudes.