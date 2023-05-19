Potente terremoto de magnitud 7.7 golpea el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia
Un Potente terremoto de magnitud 7.7 ha golpeado el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia. Se ha emitido una alerta de tsunami para Vanuatu y Fiji.
Un potente terremoto de magnitud 7.7 ha golpeado en el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia, reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Pacific Tsunami Warning Center issues tsunami alert for Vanuatu, New Caledonia and Fiji after 7.7 quake. No threat to other regions pic.twitter.com/joDSUeVMpQ— BNO News (@BNONews) May 19, 2023
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico ha emitido una alerta de tsunami para Vanuatu en Nueva Caledonia y para Fiji, después del terremoto de magnitud 7.7.
No hay amenaza para otras regiones.