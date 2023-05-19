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Potente terremoto de magnitud 7.7 golpea el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia

Un Potente terremoto de magnitud 7.7 ha golpeado el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia. Se ha emitido una alerta de tsunami para Vanuatu y Fiji.

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Potente terremoto de magnitud 7.7 golpea el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia

|“USGS”

Escrito por: Arturo Engels

Un potente terremoto de magnitud 7.7 ha golpeado en el Océano Pacífico, al este de Nueva Caledonia, reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico ha emitido una alerta de tsunami para Vanuatu en Nueva Caledonia y para Fiji, después del terremoto de magnitud 7.7.

No hay amenaza para otras regiones.