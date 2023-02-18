Más de 46 mil personas han muerto en el terremoto que sacudió Turquía y Siria, y se espera que el número de víctimas se dispare, con unos 264 mil apartamentos destruidos en Turquía y muchos desaparecidos mientras los equipos de rescate buscan señales de vida bajo los escombros.

Doce días después del sismo, trabajadores de Kirguistán intentaron salvar a una familia siria de cinco miembros de entre los escombros de un edificio en la ciudad de Antioquía, en el sur de Turquía.

Tres personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas con vida. La madre y el padre sobrevivieron, pero el niño murió más tarde de deshidratación, dijo el equipo de rescate. Otras dos niñas fallecieron.

Diez ambulancias esperaban en una calle cercana que fue cortada al tráfico para permitir las labores de rescate.

Los trabajadores pidieron silencio absoluto y que todo el mundo se agachara o sentara mientras los equipos seguían subiendo a la parte superior de los escombros del edificio donde se encontraba la familia para escuchar cualquier otro sonido mediante un detector electrónico.

El número de muertos en Turquía ya superó los 40 mil 642 fallecidos por el terremoto, la peor catástrofe moderna del país, mientras que la vecina Siria ha informado de más de 5 mil 800 decesos. El número de fallecidos en Siria no ha variado desde hace días.

Hamza Alpaslan / Residente turco:

Se dijo que era a prueba de terremotos, pero ya se ve el resultado”.

"Está en unas condiciones horribles. No tiene ni cemento ni hierro en condiciones. Es un auténtico infierno", dijo Hamza Alpaslan sobre uno de los edificios colapsados tras el terremoto.

Terremoto en Turquía y Siria ya superó los 46 mil muertos.|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Supervivientes de terremoto necesitarán ayuda humanitaria durante meses

Las organizaciones humanitarias afirman que los supervivientes del terremoto necesitarán ayuda durante meses, ya que muchas infraestructuras esenciales han quedado destruidas.

En Siria, ya destrozada por más de una década de guerra civil, la mayor parte de las víctimas mortales se han producido en el noroeste, una zona controlada por los insurgentes que están en guerra con el presidente Bashar al-Asad, en un conflicto que ha complicado los esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

Miles de sirios que se habían refugiado en Turquía de la guerra civil de su país han regresado a sus hogares en la zona de guerra, al menos por ahora.

Ni Turquía ni Siria han dicho cuántas personas siguen desaparecidas tras el terremoto.