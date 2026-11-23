Un accidente aéreo terminó con la vida de dos personas la mañana de este lunes, luego de que un helicóptero se estrellara contra una colina en una zona de difícil acceso de Temecula, California.

Las víctimas viajaban a bordo de la aeronave y fueron declaradas muertas en el lugar.

El impacto ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cerca de la intersección de Oak Mountain Road y De Portola Road, al este del condado de Riverside. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el helicóptero cayó sobre una pendiente pronunciada y quedó entre la vegetación, lo que complicó su localización y el acceso de los equipos de emergencia.

El helicóptero quedó entre la vegetación en una zona de difícil acceso

La emergencia fue reportada mediante una llamada al 911, aparentemente realizada por una persona que presenció el accidente.

Los primeros en llegar fueron agentes del sheriff del condado de Riverside, quienes tuvieron que avanzar a pie hasta los restos de la aeronave.

El lugar del impacto se encontraba a mitad de una pendiente y rodeado de vegetación, por lo que el helicóptero no era fácil de distinguir desde la parte baja de la colina.

Los equipos de emergencia llegaron alrededor de las 10:03 horas y confirmaron que las dos personas que viajaban en la aeronave habían fallecido.

Las autoridades también señalaron que el acceso a la zona requirió abrir portones que restringen el paso de vehículos en terrenos cercanos a una planta de tratamiento de agua.

Autoridades investigan las causas del accidente

Tras confirmar las dos muertes, se solicitó la intervención de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismos estadounidenses encargados de investigar accidentes de aviación.

Hasta la tarde de este lunes, no se había determinado qué provocó la caída del helicóptero. Tampoco estaba confirmado si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente, aunque durante la mañana se registraron nubes en el suroeste del condado de Riverside.