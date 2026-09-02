¿Cuánto cuesta hacer un testamento en 2026? Precios por estado durante septiembre

Septiembre es el Mes del Testamento, una campaña que busca facilitar que las personas dejen por escrito qué ocurrirá con sus bienes y derechos después de su fallecimiento. Pero antes de acudir a una notaría, hay varios puntos que debes conocer: cuánto cuesta, qué necesitas y qué tipo de testamento puedes realizar.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento 2026?

El precio cambia dependiendo del estado y de las condiciones establecidas para la campaña. Por eso, si estás pensando en hacer este trámite durante septiembre de 2026, estos son los datos que debes tomar en cuenta.

No existe un precio único para todo México; cada entidad puede establecer condiciones y campañas diferentes.

Costos actualizados en CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California

En la Ciudad de México (CDMX), el Colegio de Notarios de la Ciudad de México informa que durante a campaña de septiembre y octubre el testamento tiene un costo de $3,800 pesos, con IVA y aviso de otorgamiento incluidos.

Para Quintana Roo, el Gobierno estatal informó que durante este mes y el de octubre se mantiene un costo preferencial de $3,000 pesos más IVA para el testamento público abierto.

En Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California, es recomendable consultar directamente con la autoridad estatal o el Colegio de Notarios para conocer el precio vigente.

¿Para qué sirve hacer un testamento?

El testamento permite que una persona establezca su voluntad respecto al destino de sus bienes y derechos después de su muerte.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte.

Si una persona fallece sin testamento, la ley establece quiénes pueden recibir sus bienes y en qué proporción.

Registro Nacional de avisos de testamento

El Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT) permite concentrar información relacionada con los avisos de testamento otorgados en las entidades federativas.

Los registros estatales también cuentan con mecanismos para consultar la existencia de un testamento. Por ejemplo, Baja California ofrece el servicio de Registro Nacional de avisos de testamento, mientras que el Estado de México contempla servicios relacionados con la búsqueda de testamento.

Esto es importante porque el testamento no solamente consiste en elaborar el documento: también existe un registro que permite conocer si una persona otorgó uno.

¿Cuáles son los requisitos de un testamento?

Los requisitos pueden cambiar dependiendo de la entidad y del tipo de testamento. Por ello, antes de acudir a una notaría, debes confirmar qué documentación solicita la autoridad o el notario que realizará el trámite.

No es necesario esperar a tener una edad avanzada o una gran cantidad de bienes para hacer un testamento. Lo importante es cumplir con los requisitos establecidos y expresar la voluntad de manera legal.

¿Qué tipo de testamento existen?

La Legislación mexicana contempla diferentes tipos de testamento. La modalidad disponible y sus características dependen de las disposiciones legales aplicables.

El testamento público abierto es una de las modalidades que se realiza ante notario y es precisamente el tipo de contemplado en la campaña para Quintana Roo este 2026.