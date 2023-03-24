TikTok no se vende: China responde a señalamientos de EU sobre presunta intromisión

"La posible venta o desinversión de TikTok repercutiría en las exportaciones de tecnología, que deben pasar por procedimientos administrativos de autorización de acuerdo con las leyes y reglamentos chinos. El Gobierno chino tomará medidas de acuerdo con la ley", subrayó Shu Jueting, portavoz del Ministerio de Comercio de China, ante presiones de EU de vender la plataforma ante presunta intromisión.

Cuestionamientos de EU a China

Los comentarios se produjeron después de que el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, fuera cuestionado ante legisladores estadounidenses en medio de un creciente escrutinio sobre los vínculos de la aplicación con Beijing.

En su primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos (EU), trató de dar respuestas matizadas y trató de calmar las preocupaciones de los legisladores sobre la compañía y su empresa matriz, Bytedance, con sede en Beijing.

Pero los legisladores lo interrumpían con frecuencia y lo llamaban evasivo. Después de más de cinco horas de testimonio, los legisladores expresaron un profundo escepticismo sobre los intentos de su empresa de proteger los datos de los usuarios estadounidenses y aliviar las preocupaciones sobre sus vínculos con China.

China endurece reglas de venta

En diciembre de 2022, funcionarios chinos propusieron endurecer las reglas que rigen la venta de algoritmos de recomendación basados en contenido a compradores extranjeros.

Se cree que los algoritmos de TikTok, que mantienen a los usuarios pegados a la aplicación, son la clave de su éxito. Los algoritmos brindan recomendaciones basadas en el comportamiento de los usuarios, lo que impulsa los videos que a los usuarios les gustan y quieren ver.

Los reguladores chinos agregaron algoritmos a la lista restringida de tecnologías por primera vez en agosto de 2020, cuando la administración Trump amenazó con prohibir TikTok a menos que se vendiera.

TikTok abandonaría el mercado de EU

Analistas y expertos legales creen que, en última instancia, Beijing puede preferir que TikTok abandone el mercado de EU en lugar de entregar su algoritmo.

"Ignorar el producto y el servicio, y forzar la venta de TikTok simplemente basándose en la nacionalidad de sus inversores, dañará seriamente la confianza de inversionistas de todo el mundo, incluida China, para invertir en EU. Si las noticias son ciertas, China se opondrá firmemente a esta medida", manifestó Shu en una conferencia de prensa realizada en Beijing.

Anteriormente, Beijing no intervino directamente en una posible venta forzosa. Sin embargo, a partir de 2020, indicó que quería proteger la tecnología china agregando algoritmos de recomendación, que podrían incluir los de TikTok, a una lista de tecnologías restringidas para la exportación.