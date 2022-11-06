Tiroteo en Estados Unidos: Al menos 12 personas heridas en Filadelfia
Un nuevo tiroteo en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, dejó como saldo preliminar al menos 12 personas heridas al exterior de un bar.
Durante la noche de este sábado 5 de noviembre, un tiroteo se reportó a las afueras de un bar en la sección de Kensington, Filadelfia, en los Estados Unidos.
El saldo preliminar es de al menos 12 personas heridas producto de disparos con arma de fuego. Hasta el momento no hay reporte oficial sobre las condiciones de las víctimas y se desconoce el motivo que dio pie a los disparos.
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