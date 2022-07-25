Tiroteo en Canadá deja varias víctimas, la mayoría son indigentes

Un tiroteo se registró hoy 25 de julio de 2022 en Columbia Británica, Canadá, dejando como saldo varios muertos, la mayoría indigentes, indican los primeros reportes.

La policía emitió una alerta de emergencia por varios tiroteos en la ciudad de Langley y pidió a los residentes que se mantuvieran alerta y alejados de la zona del incidente.

"Múltiples escenas de tiroteo en el centro de la ciudad de Langley con un incidente en el municipio de Langley que involucra a víctimas", decía una alerta enviada a los teléfonos de los residentes de la Columbia Británica.

Imágenes publicadas por varios medos de comunicación muestran al menos un vehículo con numerosos disparos en el parabrisas y la ventana del conductor.

Un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá dijo a la Canadian Broadcasting Corp que varias personas habían muerto, pero no especificó cuántas.

Las víctimas del tiroteo de hoy 25 de julio de 2022 eran indigentes y la policía cree que el ataque fue dirigido, según la CBC.

Policía anuncia detenición del tirador en Canadá

Una portavoz de la Policía Montada en Langley declaró a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que el supuesto agresor había sido detenido y que el sospechoso disparó al menos en dos lugares distintos de la localidad.

La Policía no indicó cuántas víctimas hay ni la gravedad de sus lesiones, pero la presencia del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios entre las unidades que han sido desplazadas a Langley indica que al menos una ha fallecido.

