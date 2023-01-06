Tiroteo en Miami: Reportan al menos 10 baleados durante un video musical

Durante la noche de este jueves 5 de enero se reportó un tiroteo en Miami, concretamente a las afueras de un restaurante conocido como The Licking, donde se estaba grabando un video musical del rapero marroquí Karim Kharbouch, mejor conocido como French Montana, y que dejó un saldo de varios baleados, de acuerdo con los primeros reportes.

Acorde con la primera información que circuló a través de redes sociales, el resultado de la balacera en el estado de Florida es de al menos 10 heridos, con el rapero Rob49, también conocido como Krazyman, entre las posibles víctimas, así como el guardaespaldas del afamado cantante French Montana, quienes protagonizaban el video de la una nueva canción.

🚨#BREAKING: Numerous people shot while filming a music video outside a restaurant



📌#Miami | #Florida



Multiple authorities are at the scene as police has confirmed at least 10 people have been shot in front of The Licking in Miami Gardens during a French Montana video shoot pic.twitter.com/KD8PwP7EjJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2023

Debido a que el tiroteo en Miami ocurrió mientras se estaba llevando a cabo la filmación, múltiples cámaras estaban sobre la escena y de inmediato empezaron a circular videos particulares con los heridos sobre el estacionamiento del restaurante, donde se encontraban las múltiples víctimas.

El hecho ocurrió después de las 20:00 horas, en tiempo local, cuando según la recopilación de medios locales, elementos de policía del cuerpo de bomberos recibieron el reporte de balazos en el restaurante ubicado en la ciudad de Miami Gardens, una zona no muy exclusiva dentro del condado de Miami-Dade.

El número total de víctimas aún no ha sido confirmado por las autoridades estadounidenses, quienes tampoco han confirmado que se trate de un tiroteo intensionado contra la producción del video musical, e incluso no descartan la posibilidad de que sea un hecho aíslado con víctimas fortuitas.

French Montana speaks on Quavo’s NEW song “Without You”dedicated to Takeoff with TMZ pic.twitter.com/MiqOvjbmhP — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) January 5, 2023

¿Quién es French Montana y Rob49?

French Montana, quien habría sido el protagonista del video, es un reconocido rapero de 38 años y de origen marroquí que ha tenido colaboraciones con múltiples artistas, entre los que destacan Drake, Maluma, Miley Cirus, C. Tangana, Jennifer López y The Weeknd, entre muchos otros, por lo que es uno de los personajes consolidades en la industria musical estadounidense.

Por otro lado, Rob49 es un artista estadounidense emergente, que recién comienza a despegar como rapero y que tenía con French Montana una de las colaboraciones más esperadas para seguir creciendo en cuanto a convocatoria, pues a sus 24 años aún se encuentra en búsqueda de de mejores condiciones laborales dentro de su rama.