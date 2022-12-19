Tiroteo en condominio de Toronto dejó cinco muertos

El pasado domingo 18 de diciembre se registró un tiroteo en un condominio en Vaughan a las afueras de la ciudad de Toronto, Canadá. El hecho dejó al menos cinco personas muertas y una más herida.

Según un comunicado de la policía regional, el saldo del tiroteo fue de cinco personas muertas y una más herida, la cual se encuentra grave en el hospital.

De acuerdo con el reporte de la policía de Vaughan, el culpable del tiroteo fue abatido por los agentes y hasta el momento se desconocen las razones del ataque y si existía alguna relación entre este y las personas asesinadas, pues su identidad todavía no ha sido revelada.

El domingo 18, cerca de las 19:20 horas se recibió una llamada a la policía desde el condominio ubicado en la calle Jane, al norte de Rutherford Road, en la llamada se destacó que había un tirador activo que había disparado a varias personas.

Five victims and one suspect deceased, one victim in hospital, following an active shooter incident at a condo on Jane St., Vaughan. Police Investigation is ongoing. https://t.co/3gO6v5zjyZ https://t.co/ooq0Bi6eDV — York Regional Police (@YRP) December 19, 2022

Continúan las investigaciones tras tiroteo en Vaughan, Canadá

La Unidad de Respuesta a Emergencias realizó una búsqueda exhaustiva del edificio para asegurarse de que no haya víctimas adicionales y que sea seguro. Cabe destacar que un elemento de la policía estará en la escena mientras continúa la investigación.

"Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas y sus familias”, mencionó el jefe de la policía, Jim MacSween.

Por último, se dejó en claro que la investigación continuará en curso. En ese sentido, se realizó una conferencia de prensa en punto de las 14:00 horas donde se expresaron las condolencias por las personas asesinadas y también felicitaron a los oficiales que llegaron en tres minutos a la escena del crimen.

De acuerdo con la agencia Reuters, hubo una interacción entre los oficiales y un hombre sospechoso de 73 años, residente del edificio que murió en el tercer piso.

Cabe recordar que el último tiroteo que se registró en Canadá fue en julio del año en curso, el cual dejó tres muertos, incluido el tirador.

