Tres personas fallecen tras tiroteos en el condado de Orange, Florida

Las autoridades en Florida han arrestado a un hombre de 19 años en relación con dos tiroteos que provocaron la muerte de tres personas, indluída a una niña, el miércoles 22 de febrero. Se trata de Keith Melvin Moses, de 19 años.

Los agentes del condado de Orange creen que Moses inició un tiroteo en la mañana y que cobró la vida de una víctima femenina de veinte años.

La oficina del alguacil del condado de Orange creen que el mismo sospechoso disparó horas después a un equipo de noticias de la ciudad de Orlando que estaba cubriendo la historia del primer tiroteo.

Un miembro del equipo de noticias conformado por dos personas murió mientras que el otro se encuentra en condición crítica.

Moses supuestamente también disparó a una mujer y su hija de nueve años en su casa a poca distancia, según los investigadores. La niña de nueve años falleció a causa de sus heridas.

Sheriff John Mina update on shooting https://t.co/G0XaiTzdnt — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

“En la calle Hialiah, los agentes ubicaron a dos hombres que habían recibido disparos dentro o cerca de un vehículo. Son un reportero y fotógrafo de noticias 13 que están en la escena para cubrir el homicidio de esta mañana en la calle Harrington", dijo el alguacil John Mina.

"Una mujer y su niña de nueve años también fueron baleadas dentro de una vivienda. No está claro por qué el sospechoso entró en esa casa", añadió el alguacil de Orange, Florida sobre el tiroteo.

Los agentes del condado de Orange ya detuvieron a Moses y lo acusan de asesinato. Dicen que tiene un largo historial criminal que incluye cargos por armas y agresión agravada.