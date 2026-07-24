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Desarrollo de la tormenta tropical “Genevieve": ¿tocará México?

La depresión trocical Siete-E se intensifico a a la tormenta tropical “Genevieve”. El Centro Nacional de Salud del Pacífico espera que se intensifique en los próximos días.

¿Tocará México? Este es el desarrollo de la tormenta tropical “Genevieve”
¿Tocará México? Este es el desarrollo de la tormenta tropical “Genevieve”|NOAA

Escrito por: Alejandra Gómez

La depresión tropical Siete-E e intensificó este viernes 24 de julio a tormenta tropical "Genevieve", un sistema que se mantiene sobre el océano Pacífico y que podría fortalecerse rápidamente hasta convertirse en huracán de gran intensidad durante los próximos días.

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