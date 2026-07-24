Desarrollo de la tormenta tropical “Genevieve": ¿tocará México?
La depresión trocical Siete-E se intensifico a a la tormenta tropical “Genevieve”. El Centro Nacional de Salud del Pacífico espera que se intensifique en los próximos días.
La depresión tropical Siete-E e intensificó este viernes 24 de julio a tormenta tropical "Genevieve", un sistema que se mantiene sobre el océano Pacífico y que podría fortalecerse rápidamente hasta convertirse en huracán de gran intensidad durante los próximos días.