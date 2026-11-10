Este martes 10 de noviembre se tienen previstas marchas y concentraciones en CDMX. Sigue aquí EN VIVO los horarios, puntos de reunión y posibles afectaciones viales.
EN VIVO: ¿Qué calles están afectadas HOY 10 de noviembre en CDMX?
Protesta por conductores de aplicación
Integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se concentrarán en las oficinas corporativas de VEMO Impulso, ubicadas en Campos Elíseos 345, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, para protestar contra el modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa. Se prevén posibles afectaciones viales en la zona.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Luis G. Urbina y Julio Verne.
Afectación vial en Congreso de la Unión
Manifestantes provocan cierre de circulación en Congreso de la Unión por Av. del Taller.
Alternativa: vial Eje 3 Oriente
8:48 a.m.
Manifestantes provenientes del Congreso de la Unión ingresan a la calle Emiliano Zapata, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
Se recomienda utilizar como alternativa vial Fray Servando Teresa de Mier y Albañiles.
Protesta por feminicidio en Iztapalapa
Integrantes de la organización Montaña Morada tienen prevista una concentración alas 9:00 horas frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
Las manifestantes exigirán justicia para una víctima de feminicidio y solicitarán a las autoridades esclarecer los hechos, garantizar una investigación diligente y coordinar a las instituciones involucradas.
Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Cuauhtémoc
Colectivos y familiares de personas desaparecidas tienen previsto reunirse en la estación Chabacano del Metro, correspondiente a las líneas 2, 8 y 9, ubicada sobre avenida San Antonio Abad, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.