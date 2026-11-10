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EN VIVO: Conductores de aplicación bloquearán estas calles HOY; alternativas viales

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones feministas realizarán movilizaciones en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

1 minuto lectura
Escrito por: Andrea ZárateAlejandra Gómez

Este martes 10 de noviembre se tienen previstas marchas y concentraciones en CDMX. Sigue aquí EN VIVO los horarios, puntos de reunión y posibles afectaciones viales.

EN VIVO: ¿Qué calles están afectadas HOY 10 de noviembre en CDMX?

Hace 1 hora

Protesta por conductores de aplicación

Integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se concentrarán en las oficinas corporativas de VEMO Impulso, ubicadas en Campos Elíseos 345, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, para protestar contra el modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa. Se prevén posibles afectaciones viales en la zona. 

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Luis G. Urbina y Julio Verne.

Hace 1 hora

Afectación vial en Congreso de la Unión

Manifestantes provocan cierre de circulación en Congreso de la Unión por Av. del Taller.

Alternativa: vial Eje 3 Oriente

8:48 a.m.

Manifestantes provenientes del Congreso de la Unión ingresan a la calle Emiliano Zapata, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Se recomienda utilizar como alternativa vial Fray Servando Teresa de Mier y Albañiles.

Hace 3 horas

Protesta por feminicidio en Iztapalapa

Integrantes de la organización Montaña Morada tienen prevista una concentración alas 9:00 horas frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Las manifestantes exigirán justicia para una víctima de feminicidio y solicitarán a las autoridades esclarecer los hechos, garantizar una investigación diligente y coordinar a las instituciones involucradas.

Hace 3 horas

Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Cuauhtémoc

Colectivos y familiares de personas desaparecidas tienen previsto reunirse en la estación Chabacano del Metro, correspondiente a las líneas 2, 8 y 9, ubicada sobre avenida San Antonio Abad, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. 

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