Integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se concentrarán en las oficinas corporativas de VEMO Impulso, ubicadas en Campos Elíseos 345, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, para protestar contra el modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa. Se prevén posibles afectaciones viales en la zona.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Luis G. Urbina y Julio Verne.