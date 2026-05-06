Tony Flores va como candidato en Coahuila: ¿También presume la orden de aprehensión por presunto abuso?

Tony Flores busca reelegirse en Coahuila como diputado local, cobijado por la coalición entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), lo importante aquí es que este candidato tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos por presunto abuso, y lo que muestra en sus redes está muy lejos de lo que pregonan los morenistas sobre la austeridad... y no es todo, también tiene señalamientos por supuestos nexos con el crimen organizado. ¡Candidato digno para la alianza guinda!

La opinión de Fernanda Ortega

“Otro caso más de Morena y su doble moral en Coahuila, Tony Flores va como candidato para diputado local. Un perfil bastante polémico, pues tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos por presunto abuso, además de que en redes sociales presume autos lujosos de más de cinco millones de pesos, algo que contrasta totalmente con la política de austeridad que Morena viene pregonando desde hace años.

Y obviamente, la culpa no es de este tipo de persona con aspiraciones políticas, sino de quién les permite que se hagan realidad en este caso, morena.

Ahí están los ejemplos de Rocha Moya, Salgado Macedonio, Noroña y una larga lista de personas, nombres distintos, contextos distintos, pero con una constante polémica, señalamientos turbios y una indiferencia para con la gente como tú que trabajas día a día para vivir dignamente o como tú que haces filas eternas en los hospitales sin insumos, o como tú que escuchas discursos de austeridad mientras los políticos viven con todo el lujo.

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, ya reconoció el problema y dijo que van a trabajar en mecanismos de control para evitar que personas que de dudosa reputación entren al partido. Aquí el punto es hasta cuándo los van a aplicar. ¿Será hasta las elecciones del 2030, tal y como la ley antinepotismo?