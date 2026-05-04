¡Es el colmo! Morena respalda candidatura de Tony Flores pese a denuncias de abuso sexual

Mucho se habla de que la oposición busca desestabilizar a la llamada Cuarta Transformación, pero poco se dice que la desconfianza también viene desde dentro. Son las propias decisiones y contradicciones las que, día a día, rompen la confianza del pueblo que llevó al poder a Morena.

El partido guinda dice que no tiene cabida para corruptos, pero tal vez para abusadores sexuales sí. Como la acusación que carga el diputado local Antonio “Tony” Flores, quien busca la reelección en Coahuila por la coalición Morena-PT.

¿Morena respalda a abusadores sexuales? El caso de Tony Flores en Coahuila

Apenas rindió protesta y la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó la advertencia: “En Morena, los corruptos no tienen cabida. Nos corresponde garantizar que nuestros representantes sean mujeres y hombres con principios y valores honestos”.

Sin embargo, el mensaje no llegó a Coahuila porque este lunes se reveló que Tony Flores, su candidato a diputado, que comparte con el PT, tiene un largo historial delictivo en Estados Unidos.

“Tiene un juicio abierto en Estados Unidos por abuso sexual a una menor. También tiene señalamientos por tener nexos con el crimen organizado. ¿Por qué lo digo? Porque tiene carpetas de investigación por conspiración”, reveló Mónica Escalera, coordinadora de Movimiento Ciudadano Coahuila.

‘Lord Lamborghini’ regresa: ¿Tony Flores representa los valores de Morena?

En el pasado, Tony Flores ya había robado cámara por sus autos de lujo de 8 millones de pesos, por sus contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad y porque, bien sencillo, le gusta regalar dinero en efectivo en sus eventos públicos y privados.

Sí, ese hombre hoy es al que Morena respalda en su reelección como diputado. Aun con la denuncia de haber tocado a una menor de edad, el legislador fue registrado y hará campaña a partir de este martes como candidato de la colisión de la verdadera transformación.

Por su parte, el Partido Verde también cuestionó que este candidato de dudosa procedencia participe en el proceso:

“Es lamentable que los partidos políticos no revisen a sus candidatos antes de una elección para ofrecer UN producto bien hecho y confiable”, indicó Enrique Sánchez, candidato por Partido Verde.

En Morena mejor callaron, como ya es costumbre, y el cuestionado candidato ondeará la bandera del partido que ya acumula una lista de narcopolíticos interminable.