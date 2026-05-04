Morena respalda a Rubén Rocha Moya entre porras y explica por qué no hay investigación interna

El Congreso Nacional de Morena se llevó a cabo este fin de semana en un ambiente que mezcló la renovación de su dirigencia con un marcado cierre de filas ante las presiones externas. Desde temprana hora, cientos de morenistas se congregaron en un evento donde la exigencia de “piso parejo” en las mantas exteriores contrastó con la unidad mostrada al interior por la cúpula del partido.

El respaldo al gran ausente, Rubén Rocha Moya

La jornada estuvo marcada por la entrada de gobernadores en camionetas de lujo para desayunos privados, pero también por una ausencia notable: la de Rubén Rocha Moya. El sinaloense, quien previamente se separó de su cargo, no asistió al evento, pero su nombre resonó con fuerza en el recinto.

Pese a las acusaciones de narcotráfico y las solicitudes de extradición por parte de la administración de Donald Trump, los morenistas, especialmente los consejeros de Sinaloa, lanzaron porras en su honor. “Primero es mi gran amigo y tengo plena confianza en que va a salir bien”, expresaron liderazgos del partido, refrendando su respaldo total al exmandatario sinaloense.

Ariadna Montiel asume la dirigencia de Morena

Durante el Congreso, Ariadna Montiel fue elegida oficialmente como la nueva presidenta nacional de Morena. Si bien Montiel evitó mencionar directamente el caso de Rubén Rocha, su discurso inaugural incluyó un llamado que no pasó desapercibido para la militancia.

Hoy la estafeta pasa entre mujeres extraordinarias. Reconocemos la labor de @LuisaAlcalde al frente de nuestro Partido y celebramos la llegada de @A_MontielR como nuestra nueva Presidenta Nacional.



El relevo se da con fraternidad, compromiso y una sola meta: seguir sirviendo al… pic.twitter.com/ZODTqzMALn — Morena (@PartidoMorenaMx) May 4, 2026

Examen de conciencia: La nueva dirigente pidió a los integrantes del movimiento reflexionar sobre su actuar público.

La nueva dirigente pidió a los integrantes del movimiento reflexionar sobre su actuar público. Cero corrupción: Lanzó una advertencia clara sobre que, si alguien detecta actos de corrupción en su gobierno, es necesario hacer a un lado a quienes incurran en tales prácticas.

¿Por qué no hay investigación interna contra Rocha?

Por su parte, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, acusó la existencia de campañas de desprestigio y apuestas externas que buscan el desgaste del partido. Aseguró que los adversarios están afuera y son quienes acusan sin pruebas.

Respecto a la falta de una indagatoria por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia contra Rocha Moya, se aclararon dos puntos clave:



Naturaleza del caso: Se argumentó que el proceso actual responde a una solicitud de extradición para una presentación en un juicio extranjero, lo cual trasciende la competencia interna inicial. Falta de denuncia: Hasta el momento, no existe una queja formal presentada ante los órganos del partido que obligue a abrir un expediente.

Finalmente, entre porras y sin señales de autocrítica profunda, los consejeros abandonaron el lugar con sus kits de campaña y los libros del fundador del movimiento, dando por concluida una jornada de relevo institucional.