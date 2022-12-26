Tormenta glaciar en Estados Unidos deja al menos 46 fallecidos

En Estados Unidos aumentó a 46 el número de fallecidos por la tormenta glaciar Elliot, sin embargo se espera que el número de víctimas aumente en Estados Unidos debido a que varios habitantes han quedado atrapados en sus vehículos, o en sus casas y sin electricidad.

Las muertes se han registraron en 12 estados: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin. Algunos fueron encontrados en automóviles, otros en la calle en bancos de nieve, dijo Poloncarz. “Sabemos que hay personas que han estado atrapadas en automóviles durante más de 2 días”.

Otros decesos ocurrieron en carreteras, muy peligrosas por el suelo congelado y la poca visibilidad.

El aeropuerto internacional de Búfalo permanece cerrado y se mantiene la prohibición de conducir en todo el condado de Erie.

La ciudad de Búfalo, segunda mayor del estado, quedó aislada sin que los servicios de emergencia pudieran llegar hasta las zonas más afectadas.

El clima también provocó la cancelación de casi seis mil vuelos el viernes, tres mil 500 el sábado y más de cinco mil 600 en Navidad.

La tormenta glaciar más devastadora en historia de Búfalo

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que la tormenta glaciar es la "más devastadora en la larga historia de Búfalo".

"Es como ir a una zona de guerra", dijo Hochul al hacer un reporte sobre las muertes y los daños que ha causado la tormenta invernal.

Los equipos de emergencia del estado hicieron casi 500 rescates, incluyendo la ayuda a dar a luz a un bebé, dijeron las autoridades el domingo por la noche.

55 millones en Estados Unidos bajo alerta por clima

El ciclón bomba provocó la Nochebuena y Navidad más gélida en décadas en varias grandes ciudades, algunas llegaron hasta los menos 48 grados de temperatura.

Unos 275 mil hogares sin electricidad

La ráfaga ártica ha extendido un profundo frío por gran parte de Estados Unidos desde el jueves, desde el estado de Washington hasta Florida, con cerca de 200 millones de personas bajo un aviso de invierno, según cálculos del Servicio Meteorológico Nacional.

El hielo en las carreteras también llevó al cierre temporal de algunas de las rutas más concurridas del país, incluida la Interestatal 70, que atraviesa buena parte de Estados Unidos de este a oeste.

La temperatura máxima más fría en décadas

En Washington, D.C., la temperatura máxima alcanzó los 22 grados en Nochebuena, la temperatura máxima más fría en ese día desde 1989, según los datos del NWS.

Se espera que un período de nieve densa persista hasta la noche de este lunes desde el norte de las Llanuras a través del Medio Oeste, según la previsión del NWS.

Gran parte del este de Estados Unidos "permanecerá en una helada profunda hasta el lunes antes de un tendencia a moderarse el martes".

Temperaturas históricas en Florida

La tormenta glaciar provocó que en el habitualmente cálido estado de Florida se dejaran sentir algunas de las temperaturas más bajas desde que existen registros históricos.

Una de las zonas más afectadas por el frío en Florida es el área de la ciudad de Tampa, en la costa oeste, donde según datos recogidos este domingo por NWS se registró una temperatura mínima de 31 grados fahrenheit (menos de 0 centígrados) en el Aeropuerto Internacional.

Esa mínima sitúa la temperatura de este domingo al nivel de la Navidad de 1966, la cuarta más fría desde que se cuenta con registros, a partir de 1890.

