¿"Cristóbal” afectará a México?: esto se sabe de la tormenta tropical y su trayectoria

La tormenta tropical "Cristóbal" se mueve rápidamente hacia el este sobre el Atlántico, conoce cuál es el pronóstico de su trayectoria y si puede afectar a México durante los próximos días.

"Cristóbal" se desplaza sobre el Atlántico subtropical, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el sistema se debilite y se disipe este jueves.

El desarrollo de "Cristóbal" comenzó en el oeste, aproximadamente a mil 235 kilómetros al norte de Azores. La tormenta registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y avanza hacia el este a 33 kilómetros por hora.

Tropical Storm Cristobal has formed over the Sub-Tropical Atlantic and is moving quickly toward the east to east-northeast. The current forecast calls for #Cristobal to dissipate on Thursday as conditions become increasingly unfavorable. For more information check out… pic.twitter.com/WEMe2DdZIP — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 12, 2026

El NHC espera que durante la noche de este miércoles 12 de agosto "Cristóbal" cambie su rumbo hacia el este-noreste y disminuya su velocidad.

Sin embargo, también se espera un debilitamiento lento, lo que podría provocar que la tormenta se disipe el jueves 13 de agosto.

¿La tormenta "Cristóbal" representa un peligro para México?

Por ahora no. El boletín del Centro Nacional de Huracanes indica que no hay vigilancias ni avisos costeros vigentes y que no existen peligros para México ni otro país.

Los vientos con fuerza de la tormenta tropical se extienden hasta 130 kilómetros desde el centro de "Cristóbal".

#Aviso

12 de agosto de 2026.



Se formó la Tormenta Tropical "Cristóbal"; se localiza a 1,420 km al oeste de Las Azores y a más de 4,500 km de Yucatán.



Debido a su lejanía y pronóstico de trayectoria, no representa riesgo para el estado de Yucatán. pic.twitter.com/gI3XfzqWOL — Protección Civil Yucatán (@procivy) August 12, 2026

¿Qué pasará con la tormenta?

"Cristóbal" se formó durante la mañana del miércoles sobre el Atlántico norte. Horas antes, el Centro Nacional de Huracanes le había asignado una probabilidad de 50% de desarrollo.

El pronóstico actual indica que tendrá una corta duración sobre mar abierto, debido a que encontrará condiciones cada vez menos favorables. Por ellos, se espera que pierda fuerza hasta disiparse este jueves.

Mientras "Cristóbal" avanza hacia el este, el Centro Nacional de Huracanes también vigila otra zona del Atlántico tropical con una probabilidad de alrededor del 80% de convertirse al menos en una depresión tropical a finales de la semana.

Además, existe otra zona ubicada en el extremo oriental del Atlántico tropical con una baja probabilidad de desarrollo durante los próximos días.

La siguiente tormenta tropical que se forme en la cuenca del Atlántico recibirá el nombre de "Dolly".

