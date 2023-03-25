VIDEO: Al menos 23 muertos por tornados y tormentas en Mississippi

Un tornado y fuertes tormentas eléctricas azotaron Mississippi, Estados Unidos, dejando al menos 23 muertos, cuatro desaparecidos, así como decenas de heridos y cientos de personas sin hogar, informaron este sábado funcionarios estatales.

En redes sociales se compartieron videos y fotografías de cómo quedó el estado tras el paso del tornado que arrasó alrededor de 161 kilómetros, causando severos daños en varias regiones.

El tornado azotó Silver City, un pueblo de 200 habitantes en el oeste de Mississippi, así como Rolling Fork, con una población de mil 700 habitantes, que fue el más afectado, por lo que partes del estado permanecen bajo advertencia de tornado.

Algunas personas ayudaron a rescatar de entre los escombros a quienes quedaron atrapados, mientras llegaban los primeros auxilios.

Tate Reeves, gobernador de Mississippi, confirmó la muerte de las 23 personas, añadió que muchas más están heridas, por lo que los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en el lugar.

"Sabemos que muchos más están heridos. Los equipos de búsqueda y rescate aún están activos. La pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre", compartió Reeves en su cuenta de Twitter.

Reeves declaró un estado de emergencia en las áreas afectadas, que dijo que permanecería vigente "hasta el momento en que esta amenaza a la seguridad pública deje de existir".

Videos de cómo quedó Mississippi tras el paso del tornado

El viernes por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional emitió varios reportes de alerta por tornados que se acercaban al estado y se esperaba que golpearan durante la madrugada o muy temprano.

Las alertas se extendieron desde el occidente de Mississippi hasta el norte a través del centro del estado y hasta Alabama.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Al menos 23 personas muertas después de poderosas tormentas y tornado que azotaron Mississippi anoche, dijeron las autoridades. pic.twitter.com/TkHQJhL32n — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 25, 2023

En redes sociales circularon varias fotografías en las que se podían ver edificios y casas convertidos en escombros, escenas desoladoras de la destrucción que provocó el tornado.

Imágenes tomadas por un drone mostró automóviles muy dañados sobre montones de escombros de lo alguna vez fueron casas en Mississippi.

#Tornado Observen el tamaño descomunal del tornado que arrasó con todo el norte de #amory, #Mississippi . Los escombros alcanzaban alturas de 16.000 pies. No hay acceso a la zona. #Noticias #ULTIMAHORA pic.twitter.com/A07VOlyqqn — Noticias Al Dia (@Noticiasaldia__) March 25, 2023