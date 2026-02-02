VIDEO: Rescatan a hombre de morir ahorcado por un toro en fiesta de la Candelaria en Yucatán

La fiesta de la Candelaria en Yucatán estuvo a segundos de terminar en tragedia cuando un toro arrastró a un hombre con una soga enredada en el cuello durante un evento tradicional en Tekal de Venegas; el animal avanzó por la calle mientras el participante cayó al suelo, incapaz de liberarse por sí mismo.

El momento quedó grabado en video y muestra cómo otras personas corren para auxiliarlo, logran quitarle la cuerda y evitar que el toro lo siguiera arrastrando. La intervención rápida permitió que el hombre se pusiera a salvo en medio del caos que se generó en la calle.

¿Qué ocurrió durante la fiesta de la Candelaria en Tekal de Venegas?

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaban actividades tradicionales de la fiesta de la Candelaria en Yucatán, cuando un toro era conducido por la calle con ayuda de sogas. En ese trayecto, la cuerda utilizada para guiar al animal se enredó de forma accidental en el cuello de un participante.

Las imágenes muestran cómo el hombre cae al pavimento mientras el toro continúa su avance; en ese instante, varios asistentes se aproximan para sujetar la cuerda y retirarla, logrando liberar al afectado en medio de gritos y movimientos de quienes intentaban evitar ser alcanzados por otros animales.

Captan en VIDEO rescate de hombre que era agredido por toro fiesta de la Candelaria en Yucatán

El video difundido en redes sociales permite observar el desarrollo completo del incidente; tras liberar al hombre, la gente se repliega hacia las orillas de la calle, resguardándose detrás de bardas y accesos, mientras al menos otros astados cruzan por el mismo tramo.

La grabación también muestra cómo, una vez fuera de peligro, el hombre se levanta y se aleja del recorrido del toro, mientras el evento continúa con la presencia de más participantes y espectadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: APARECE UN TORO EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE DE LA CDMX Y DEJA UN HERIDO

¿Qué es la Tekaleada en Yucatán?

La Tekaleada es una tradición vinculada a la fiesta de la Candelaria en Yucatán, especialmente en municipios como Tekal de Venegas . Consiste en soltar toros por las calles, guiados con sogas por vaqueros y aficionados, como parte de las celebraciones patronales.

Esta práctica se replica en otras comunidades del estado y forma parte de la identidad cultural local; sin embargo, como quedó evidenciado en este caso, también implica situaciones de riesgo.