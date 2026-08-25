Alerta en Iztapalapa: Reportan persona electrocutada en agencia automotriz en Eje 6

Trágica tarde en la CDMX. Un hombre resultó electrocutado al interior de una agencia automotriz, ubicada entre Eje 6 y la Av. Jalisco, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; el incidente desató una intensa movilización por parte de equipos de emergencia, bomberos y policías capitalinos.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del trabajador electrocutado en este recinto. Equipos de emergencia lo atienden al interior del inmueble, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas.

Policías de la Ciudad de México también se encuentran en el lugar. Se desconoce el cómo ocurrieron los hechos.

