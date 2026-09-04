Trabajadores de limpieza de CDMX piden retirar uniformes guinda tras muerte de cuatro empleados

El uso de uniformes guinda por parte de trabajadores de limpieza de la Ciudad de México (CDMX) es señalado por empleados del sector como un factor de riesgo durante sus labores en la vía pública.

Fallecen cuatro trabajadores de limpieza de la CDMX

Mariana Quiroz, extrabajadora de mantenimiento urbano, asegura que cuatro compañeros han muerto en el último año y medio y relaciona estos casos con la falta de protocolos de seguridad y el uso de prendas que, afirma, están fuera de la norma.

Quiroz, quien lleva casi dos años denunciando las condiciones laborales de las y los trabajadores de limpieza, pidió una audiencia urgente para atender la situación.

De acuerdo con su testimonio en redes sociales, los uniformes guinda utilizados por los trabajadores del programa social Transformando la Capital, Servicios Públicos Cercanos a la Gente, no cumplen con las condiciones de seguridad que deberían tener las personas que realizan actividades en las calles.

El reclamo tomó fuerza después de la muerte de una trabajadora de limpieza que fue arrollada mientras trabajaba en el barrido de la calle Ferrocarril de Cintura.

El caso volvió a poner bajo el cuestionamiento la visibilidad y seguridad de quienes trabajan expuestos al tránsito vehicular.

Quiroz sostiene que cuatro trabajadores del programa han muerto durante el último año y medio y atribuye estos fallecimientos, entre otros factores, a la ausencia de protocolos de seguridad y al uso de los uniformes guinda.

El costo de uniformes guinda para trabajadores de limpieza

El cambio de uniformes costó al erario público 250 millones de pesos. Una cifra que, según los propios trabajadores, habría alcanzado para registrar en el IMSS a al menos 15,000 empleados del servicio de limpia, quienes en su mayoría trabajan sin seguridad social.

"No somos invisibles, somos indispensables", mencionó Quiroz en su llamado para que las condiciones de quienes mantienen limpia la ciudad sean atendidas.