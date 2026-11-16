Momentos de terror y tensión fueron los que se vivieron en la colonia Doctores de la Ciudad de México este lunes 16 de noviembre cuando un hombre de la tercera edad se quitó la vida.

Muere hombre en parque de la CDMX

Los primeros reportes indican que el hombre, que estaría en situación de calle, se colgó de una estructura ubicada en la zona de juegos infantiles, ubicado en Doctor Ignacio Erazo y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El hallazgo movilizó a elementos de la policía capitalina y servicios de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos.

Trágico hallazgo en la colonia Doctores, #CDMX



Un adulto mayor, aparentemente indigente, fue encontrado sin vida en unos juegos infantiles.



Autoridades presumen que se quitó la vida. Servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento.



Vía @isidrocorro… pic.twitter.com/uRMLOMOHOy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

¿Sabes a qué número llamar en una emergencia? Estas son las diferencias entre el 911, 089 y 088

Ante una emergencia, un delito o una situación que requiere la intervención de las autoridades, saber a qué número llamar puede hacer la diferencia.

En México existen tres líneas de atención ciudadana que permiten reportar distintos tipos de incidentes, pero no todas sirven para lo mismo.

Aunque el 911, el 089 y el 088 están relacionados con la seguridad y la atención de la población, cada uno tiene una función específica: desde solicitar ayuda inmediata hasta denunciar actividades delictivas de manera anónima o reportar situaciones que ocurren en carreteras.

Por eso, antes de necesitar alguno de estos servicios, conviene conocer para qué sirve cada línea y en qué momento utilizarla.

911: el número al que debes llamar ante una emergencia

Si tú o alguien más se encuentra en peligro, necesita atención médica urgente o está involucrado en un accidente, el número al que debes comunicarte es el 911.

Esta línea está habilitada para recibir reportes de emergencia y coordinar la atención de servicios como seguridad pública, protección civil y asistencia médica.

También permite solicitar ayuda ante situaciones que representan un riesgo para la población, como incendios, caída de árboles, cortocircuitos o problemas relacionados con servicios públicos, entre ellos el drenaje y el alcantarillado.

089: denuncia delitos sin revelar tu identidad

No todos los delitos se denuncian mientras están ocurriendo. En ocasiones, las personas tienen conocimiento de actividades ilegales que necesitan ser investigadas, pero no necesariamente representan una emergencia en ese momento.

Para estos casos existe el 089, una línea que permite presentar denuncias de manera anónima.

A través de este número se pueden reportar hechos como secuestro, venta de drogas, trata de personas, extorsión, robo de combustible y tráfico de armas, entre otras actividades delictivas.

088: así puedes contactar a la Guardia Nacional

El tercer número que conviene tener presente es el 088, correspondiente al servicio de atención ciudadana de la Guardia Nacional.

A través de esta línea se reciben reportes relacionados con posibles delitos y faltas administrativas. El personal encargado de atender las llamadas puede orientar a los ciudadanos, canalizar la información a las instancias correspondientes y dar seguimiento a las denuncias.

Además, el 088 tiene una función importante para quienes viajan por carretera, ya que permite reportar emergencias e incidentes registrados en vías de comunicación y zonas de peaje de todo el país.