Un operador de transporte de carga fue asesinado durante un intento de asalto en Periférico Norte, a la altura de Lago de Guadalupe, cuando circulaba con dirección a la Ciudad de México. El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada de este jueves 20 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro sujetos armados que viajaban en un automóvil le cerraron el paso al camión. El trailero intentó escapar, pero los agresores le dispararon y murió en el lugar. Tras el ataque, la unidad terminó impactada contra la barrera de contención.

Corporativo UNNE, empresa para la que trabajaba la víctima, condenó el asesinato y exigió a las autoridades una investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

También pidió reforzar la vigilancia en las carreteras del país, ante los constantes riesgos que enfrentan los operadores del autotransporte. La empresa expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del trabajador y advirtió que nadie debería perder la vida por salir a cumplir con su jornada.

🚨 ¡OTRO ATAQUE A TRANSPORTISTAS! Un operador de carga fue asesinado durante un intento de asalto en la autopista México-Querétaro, a la altura de Lago de Guadalupe. Hombres armados le cerraron el paso y le dispararon. La empresa exige justicia y mayor seguridad en la carretera. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Cómo ocurrió el asalto en Periférico Norte?

Imágenes captadas por las cámaras de la unidad muestran parte del recorrido del operador y el momento en que un automóvil intercepta el camión. Al percatarse de que intentaban asaltarlo, el conductor trató de escapar, pero los delincuentes abrieron fuego en su contra.

El ataque ocurrió en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lago de Guadalupe, con dirección a la CDMX.

¿Qué exigió Corporativo UNNE tras el asesinato de su operador?

A través de un comunicado fechado el 20 de noviembre en Tula de Allende, Hidalgo, Corporativo UNNE condenó el crimen y pidió una investigación pronta y transparente para esclarecer lo ocurrido.

La empresa también hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las estrategias de seguridad, vigilancia y prevención del delito en las carreteras.

El corporativo recordó que detrás de cada operador hay una familia que espera su regreso y sostuvo que este asesinato no debe quedar impune.