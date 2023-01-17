¿Cómo tramitar el Seguro de Desempleo de la CDMX 2023?

¿Sin trabajo y tus ahorran están llegando a su fin? El Gobierno de la capital del país informó el inició del programa Seguro de Desempleo de la CDMX, un proyecto que apoya a los habitantes con hasta 6 mil pesos mensuales durante su búsqueda o emprendimiento de negocio.

El programa Seguro de Desempleo 2023 de la CDMX, fue creado con el fin de otorgar apoyo económico a las personas que buscan colocarse en un empleo o abrir un negocio en la capital del país , así como para promover la capacitación de los beneficiarios a fin facilitar la obtención de un trabajo y reincorporase a la vida laboral.

Seguro de desempleo en CDMX: Modalidades y requisitos para obtenerlo

En 2023, el programa de Seguro de Desempleo destinará un presupuesto de 200 millones de pesos mexicanos para beneficiar un aproximado de 13 mil 470 personas.

¿Cuánto dinero ofrece el Seguro de Desempleo de CDMX?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, los apoyos del programa son destinados en dos formas:



Seguro de Desempleo: otorgará 3 mil 112 pesos.

Seguro de Desempleo Activo: retribuye a los capitalinos hasta con 6 mil pesos al mes en un periodo no mayor a tres meses.

¿Quiénes podrán acceder a este apoyo? Los beneficiarios son todas aquellas personas que radiquen en la CDMX y que hayan perdido su empleo involuntariamente.

Un requisito indispensable para formar parte del programa es contar con experiencia laboral comprobable con al menos 6 meses acumulados entre los años 2020 y 2022, así como tener entre 18 a 64 años con 9 meses cumplidos. Los sectores que también pueden aplicar al apoyo económico, son:



Mujeres despedidas por motivo de embarazo

Migrantes connacionales, repatriados o retornados

Huéspedes de la CDMX

Personas pre y liberadas de algún centro de reclusión en la CDMX

Personas de comunidades indígenas en desempleo

El programa Seguro de Desempleo, el cual fue creado para apoyar a las personas que buscan colocarse en un empleo o abrir un negocio, tiene un presupuesto para este año de 200 mdp con el objetivo de beneficiar hasta a 13 mil 470 personas. 🧑🏻‍🍳👷🏽‍♂️🧑🏾‍🔧🏬 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 10, 2023

Requisitos para el Seguro de Desempleo CDMX 2023:

Además de ser residente de la CDMX y tener entre 18 años y hasta 64 años, 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud, los requisitos para solicitar el apoyo son los siguientes:



Haber laborado de manera formal previo a la pérdida de empleo, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2021 y 2023

Ser persona buscadora activa de empleo

Darse de alta en la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo

Contar con la constancia de semanas cotizadas con antigüedad no mayor a quince días naturales previos a la presentación de la solicitud de acceso al programa

Una identificación oficial vigente: ya sea credencial de elector, cédula profesional o cartilla militar o licencia de conducir

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: recibo de teléfono (fijo o móvil), luz, predial, agua, gas o TV de paga

CURP

Generar tu cuenta Llave CDMX

¿Qué se necesita para solicitar el seguro de Desempleo?

Una vez que cuentes con todos los requisitos para solicitar el Seguro de Desempleo de la CDMX 2023, los pasos que debes seguir son:



Ingresar a la plataforma a la Plataforma Seguro de Desempleo

Iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX.

Llenar el formulario con la información solicitada

Incorporar los documentos en versión digital (PDF o JPG).

Finalmente, la plataforma del Gobierno de la CDMX, te asignará un folio de registro con el que podrás dar seguimiento a tu trámite.