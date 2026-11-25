Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 25 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Baches, fugas, caída de árboles y otras afectaciones este miércoles
¡Con llantas y palos! Vecinos señalizan enorme bache en límites de Iztapalapa y Neza para evitar accidentes
Un enorme bache afecta las calles de la colonia Manantiales, ceca de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; el hundimiento lleva varios meses afectando a vecinos y automovilistas de la zona.
El bache se encuentra justo a la mitad de la vialidad, lo que representa un riesgo para los automovilistas.
Vecinos improvisan señalizaciones con llantas y palos ante la falta de atención en Iztapalapa
Ante la falta de atención de las autoridades, vecinos han colocando señalamientos improvisados con llantas, palos y un costal para advertir a los conductores y prevenir afectaciones en los vehículos.
Desesperados y hartos de la situación se hace un llamado a las autoridades de Iztapalapa y a las áreas responsables del mantenimiento de la vía pública para que atiendan el desperfecto y realicen la reparación correspondiente.
¿Qué dicen las autoridades de Iztapalapa respecto al bache?
A pesar de las exigencia de los vecinos , las autoridades de la alcaldía no han dado una respuesta respecto a este tema, por lo que se desconoce su postura.