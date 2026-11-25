Un enorme bache afecta las calles de la colonia Manantiales, ceca de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; el hundimiento lleva varios meses afectando a vecinos y automovilistas de la zona.

El bache se encuentra justo a la mitad de la vialidad, lo que representa un riesgo para los automovilistas.

Vecinos improvisan señalizaciones con llantas y palos ante la falta de atención en Iztapalapa

Ante la falta de atención de las autoridades, vecinos han colocando señalamientos improvisados con llantas, palos y un costal para advertir a los conductores y prevenir afectaciones en los vehículos.

Desesperados y hartos de la situación se hace un llamado a las autoridades de Iztapalapa y a las áreas responsables del mantenimiento de la vía pública para que atiendan el desperfecto y realicen la reparación correspondiente.

¿Qué dicen las autoridades de Iztapalapa respecto al bache?

A pesar de las exigencia de los vecinos , las autoridades de la alcaldía no han dado una respuesta respecto a este tema, por lo que se desconoce su postura.



