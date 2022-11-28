¿Venus tuvo vida? Así fue la transformación de este planeta

Venus es el segundo planeta más cercano al Sol del sistema solar; sin embargo, las características con las que cuenta hoy en día son diferentes a las que tenía antes. Ante esto, muchas personas se pueden preguntar si Venus tenía vida y cómo fue su transformación.

A pesar de que Venus no es el planeta más cercano al Sol, es el más caliente, pues tiene una atmósfera densa llena de dióxido de carbono, el cual provoca un efecto invernadero y de nubes compuestas de ácido sulfúrico, por lo que los gases atrapan el calor y hacen que Venus se mantenga muy cálido.

De acuerdo con información de la NASA, en Venus hace tanto calor que metales como el plomo serían charcos de metal fundido.

Algunas nubes cubren a Venus|Nasa

¿Hubo vida en el planeta Venus?

La NASA explica que Venus se ve como un planeta muy activo, pues tiene montañas y volcanes, por lo que es similar a la Tierra en tamaño. Con el paso del tiempo, Venus sufrió una transformación debido a tantas erupciones volcánicas, por lo que ahora llega a tener una temperatura de hasta 464 °C.

Investigaciones de la NASA arrojan que Venus pudo haber tenido vida antes de esta transformación al tener un clima similar al de la Tierra, pero con las erupciones volcánicas, el 80% de la superficie del planeta quedó cubierta con lava.

¿Cuáles son las características del planeta Venus?

Algunas de las características que sobresalen sobre el planeta Venus es que gira en dirección contraria a la Tierra y la mayoría de los planetas.

Un día dura 243 días terrestres y un año dura 225 días terrestres, Venus no cuenta con lunas y no es necesario usar telescopios avanzados para verlo, por lo que su existencia se conoce desde la antigüedad.

Por último, la NASA destacó que el planeta Venus ha recibido visitas de varias naves espaciales como lo fueron: Mariner 2, Mariner 5, Mariner 10, Pioneer Venus 1, Pioneer Venus 2 y un orbitador llamado Magallanes.

