¡Regreso a clases sin pagar transporte en Nuevo León! Conoce las rutas y horarios del servicio gratis

Si este regreso a clases necesitas moverte por Guadalupe, Nuevo León, hay una alternativa que puede ayudarte a reducir el gasto diario de transporte: Guadalupe Nos Mueve cuenta con unidades gratis que conectan distintas zonas del municipio y, además, dispone de recorridos dirigidos especialmente a estudiantes.

El programa funciona mediante rutas que acercan a los usuarios a diferentes puntos de conexión; entre ellas hay recorridos hacia escuelas, hospitales, estaciones y avenidas principales. Los horarios cambian dependiendo de la ruta, por lo que conviene revisar cuál pasa cerca de tu zona antes de salir.

¿Qué rutas de transporte gratis hay en Guadalupe?

Para los estudiantes existen recorridos identificados como Ruta Vespertina, Ruta Naranja, Ruta Blanca y Ruta Azul, con servicio de lunes a viernes; mientras que la Ruta Vespertina opera de 16:00 a 20:00 horas, mientras que las rutas Naranja, Blanca y Azul tienen servicios principalmente por la mañana y al mediodía.

La Ruta Naranja circula por vialidades como Plutarco E. Calles, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Pablo Livas y Coahuila; la Blanca conecta sectores de Coahuila, Río Papaloapan, Los Faisanes y Puente de Guadalupe, mientras la Azul contempla puntos como Las Américas, San Sebastián y Pablo Livas .

También están las rutas generales, entre ellas Valle Soleado-Dos Ríos-Rancho Viejo, Expo-Central de Abastos, Cañada Blanca-La Playa, Jardines del Río-Linda Vista y Ruta de la Salud.

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¿A qué hora pasa el transporte gratuito?

Los horarios dependen del recorrido. Algunas rutas generales tienen servicio de 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que la Ruta 2 funciona de 6:00 a 9:00 y de 15:00 a 21:00 horas. La Ruta 5 opera de 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00.

Para los estudiantes, las rutas Naranja, Blanca y Azul contemplan atención de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.